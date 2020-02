vor 7 Min.

Staatsministerin bei der FU Wertach

Carolina Trautner zu Gast bei „Frauen in der Politik“

Prominenter Gast der ersten Veranstaltung von „Frauen in der Politik“, einer Diskussionsrunder der Frauen-Union Wertach, war die frisch ernannte Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Carolina Trautner.

Den Abend eröffnete Trautner mit einer Kurzbiografie. Sie erzählte von ihrem Weg als Quereinsteigerin in die Politik. Nach ihrem Pharmaziestudium arbeitete sie als zweifache Mutter in Teilzeit als Apothekerin.

Als Elternbeirätin des Kindergartens ihrer Kinder lud sie den damaligen Fraktionsvorsitzenden der CSU Stadtbergen zu einer Diskussion ein. Nach einer hitzigen Diskussion fragte dieser Trautner, ob sie nicht CSU-Mitglied werden wolle. So arbeitete sie sich schnell hoch zur Ortsvorsitzenden, zog in den Gemeinderat Stadtbergen und in den Kreistag ein.

Einige Zeit später wurde sie Landtagsabgeordnete und im März 2018 wurde sie zur Staatssekretärin für Kultus berufen. Im Herbst 2018 wechselte sie als Staatssekretärin ins Sozialministerium. Hier stieg sie dann zur Staatsministerin auf. Nachdem Trautner über ihren raschen Aufstieg berichtet hatte, erzählte sie von ihrem jetzigen Arbeitsfeld. Sie gewährte einen Einblick in das Sozialministerium und seine breit gestreute Tätigkeit. Dazu gehören nicht nur die Ressorts für Familie und Arbeit, dem Ministerium unterstehen auch die Arbeits- und Sozialgerichte. Ein wichtiges Anliegen ist Trautner auch der Einsatz für Behinderte und die Schaffung einer besseren Lebenswelt für Senioren.

