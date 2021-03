17:19 Uhr

Stadl in der Rochusstraße brennt: 40 Feuerwehrleute im Einsatz

Feuerwehr-Großeinsatz in Schwabmünchen: Sechs Wagen und rund 40 Feuerwehrleute waren am Montagnachmittag bei einem Stadlbrand in der Rochusstraße vor Ort.

Nach Informationen der Polizei hatte es in einem Stadl in der Rochusstraße in Schwabmünchen einen heftigen Knall gegeben, so dass man eine Explosion befürchtete und die Retter in großer Zahl ausrückten. Verletzt wurde aber niemand. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnten die Einsatzkräfte keine Angaben machen. In dem Gebäude qualmte es heftig, von außen war nur leichter Rauch zu sehen. (nos)

Themen folgen