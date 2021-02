12:06 Uhr

Stadt, Land und viel Spaß

Plus Kinderspiele gegen den Corona-Koller: "Stadt, Land, Fluss" ist ein Klassiker, der Vergnügen bereitet und sogar Wissenslücken schließt.

Von Siegfried P. Rupprecht

In einer Serie stellt die Redaktion Spiele vor, die schon Oma und Opa fasziniert haben. Spiele, die schon etwas in Vergessenheit geraten, aber dennoch keine alten Kamellen sind. Spiele ohne großen Aufwand, bei denen man weder Smartphone und Tablet noch Playstation und Co. benötigt.

Sophia Schmid aus Langenneufnach liebt den Spieleklassiker „Stadt, Land, Fluss“. Sie sagt auch, warum. „Das Spiel vertreibt hundertprozentig Langeweile und ist gestalterisch vielseitig“, meint sie. Ganz nebenher könne man sein Wissen unter Beweis stellen und auch etwas lernen. „Es ist so eine Art Gehirnjogging.“

Dazu braucht man:

- ein Blatt Papier pro Spieler und

- Schreibstifte.

Die Vorbereitungen:



Jeder Spieler malt auf seinem Blatt Papier insgesamt acht Spalten. Diese überschreibt er mit den Worten Stadt, Land, Fluss, Vorname, Beruf, Pflanze und Tier. Die letzte Rubrik dient der Anzahl der gewonnenen Punkte. Die unter diesen Rubriken liegenden Zeilen dienen der jeweiligen Spielrunde und entsprechen einem Buchstaben des Alphabets.

Die Spielregeln



Ein Spieler buchstabiert in Gedanken das Alphabet, bis ein anderer Spieler „Halt“ sagt. So wird der Anfangsbuchstabe der Spielrunde festgelegt. Jetzt beginnen alle zu schreiben und zu jeder Kategorie ein Wort zu finden. Derjenige, der als Erster alle sieben Begriffe mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben gefunden hat, ruft „Stopp“. Auf dieses Signal müssen alle anderen Spieler die Schreibstifte weglegen. Dann nennen alle ihre Begriffe. Beispiel: Wurde der Buchstabe D festgelegt, müssen die Teilnehmer bis zum Stopp-Zeichen eine Stadt, ein Land, einen Fluss, einen Vornamen und so weiter jeweils mit D beginnend finden. Also zum Beispiel: Darmstadt, Dänemark, Donau, Dora …

Auch Sonderpunkte sind möglich

Nach jeder Runde werden die Punkte zusammengezählt. Zehn Punkte erhält derjenige, wenn kein anderer dasselbe Wort aufgeschrieben hat. Fünf Punkte bekommt, wenn mehrere Spieler das gleiche Wort haben. Gar 20 Punkte gibt es, wenn ein Spieler ein Wort in einer Kategorie gefunden hat, in der niemand anderes ein Wort hat. Nur wenn das Feld leer ist, gibt es keinen Punkt. Am Schluss des Spiels werden alle Punkte zusammengezählt. Gewonnen hat der Spieler, der am Ende die meisten aufweist.

Wichtig ist:



- Die Teilnehmer einigen sich vor dem Spiel gemeinsam darauf, welche Begriffsgruppen ausgefüllt werden. Die Kategorien Stadt, Land und Fluss sind immer gesetzt. Darüber hinaus sind dem Einfallsreichtum jedoch kaum Grenzen gesetzt. Man kann beispielsweise Nachnamen von Sportlern, Markennamen von Autos, Kleidungen oder Nahrungsmitteln, Gegenstände oder Fremdworte aus dem englischen oder französischen Wortschatz aufgreifen.

- Anstatt mit dem Wort „Stopp“ die Spielrunde zu beenden, kann alternativ auch eine genaue Zeitspanne festgelegt werden. Dafür eignet sich mittels Stoppuhr zum Beispiel ein Zeitlimit von einer Minute.

Welche Begriffe und Abkürzungen sind erlaubt?

- Auch sollte vorher besprochen werden, dass Abkürzungen der Begriffe nicht erlaubt sind.

- Außerdem sollte im Vorfeld Einigung erzielt werden, wie genau die Begriffe auszulegen sind. Dürfen beim Begriff Land auch Hessen, Bayern oder Sachsen genannt werden oder nur Staaten, bei Fluss auch ein kleiner Bach und bei der Rubrik Stadt nicht nur echte Städte, sondern auch kleinere Gemeinden wie Mickhausen, Fischach oder Untermeitingen. Damit lässt sich Streit vermeiden. In strittigen Fällen hilft auch ein entsprechendes Nachschlagewerk.

