Stadtbüchereien im Landkreis Augsburg öffnen in dieser Woche wieder

Die Stadtbüchereien in Königsbrunn und Bobingen öffnen in dieser Woche wieder ihre Türen. Was derzeit angeboten werden kann und welche Aktionen noch ausfallen.

Über drei Monate waren die Stadtbüchereien in Königsbrunn und Bobingen wegen des Corona-Lockdowns geschlossen. Nun freuen sich die Teams beider Einrichtungen, endlich wieder Menschen zwischen all den Bücherregalen zu sehen. In Königsbrunn geht es am Montag, 8. März, zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder los, in Bobingen am Dienstag, 9. März. Es gelten die derzeit üblichen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen und die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

In der Königsbrunner Bücherei ist noch kein Aufenthalt möglich

Das Königsbrunner Büchereiteam bedauert, dass derzeit noch kein Aufenthalt möglich ist. Die Ausleihe und Rückgabe von Medien kann nun aber wieder den gewohnten Gang nehmen. Die Medien können auch weiterhin vorbestellt werden, um den Aufenthalt zu verkürzen. Ebenso gibt es nach wie vor die beliebten Überraschungstüten. Allerdings sollten diese rechtzeitig, spätestens am Vortag per Mail oder telefonisch bestellt werden. Für alle, die sich zu den Risikogruppen zählen, bietet das Büchereiteam auch Einzeltermine außerhalb der regulären Öffnungszeiten an. Diese können per Mail an stadtbuecherei@koenigsbrunn oder telefonisch vereinbart werden. Dennoch eilt die Rückgabe nicht, denn alle entliehenen Medien sind bis 15. April verlängert.

In Bobingen ist die Besucherzahl begrenzt, daher bittet das Team auch hier darum, den Aufenthalt möglichst kurz zu gestalten. Die Vorlesetermine finden bis auf Weiteres nicht statt. (AZ)

