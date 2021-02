Stadtentwicklung ist in Schwabmünchen das große Zukunftsthema

Plus Schwabmünchen stellt ein Stadtentwicklungskonzept auf die Beine. In einer Serie wurden in der Zeitung verschiedene Themen untersucht.

Wer "INSEK" hört, denkt zuerst an ein Krabbeltier. Doch mit einem Insekt hat das "Integrierte Stadtentwicklungskonzept" nichts zu tun. Der Begriff ist leider so sperrig wie die Abkürzung. Dahinter steckt jedoch eine lebendige Idee. "INSEK" ist ein Prüfstand und ein Steuerungsinstrument. Es zeigt einer Stadt den Ist-Zustand und erarbeitet mit ihren Bewohnern, wohin die Reise geht. Entstehen soll eine nachhaltige Strategie, um einen Ort gemeinsam zu entwickeln und um Herausforderungen zu meistern. Die wird es in den kommenden Jahren ohne Zweifel geben - zum Beispiel in den Innenstädten.

Umbau der Fuggerstraße war wichtiger Schritt für Schwabmünchen

Weil sich durch Corona das Kaufverhalten von vielen Menschen verändert, werden es die Einzelhändler vor Ort in Zukunft noch schwerer haben, Kunden zu locken. Es wird wichtiger denn je, dass die Zentren attraktiv sind. Planer sprechen von Aufenthaltsqualität. Die braucht es, damit jeder nach dem Lockdown wieder merkt: Einkaufen ist mehr als nur ein Mittel zum Zweck.

Schwabmünchen hat mit dem Umbau der Fuggerstraße schon einen wichtigen Schritt gemacht. Doch damit allein ist's nicht getan. INSEK stößt einen langen Prozess an. Damit er erfolgreich ist, müssen sich viele Menschen einbringen. Die wollen nicht nur eingebunden, sondern auch mitgenommen werden. Denn nur so entsteht die Akzeptanz für ein gemeinsames Leitbild und eine moderne Stadtgesellschaft.

