Stadterhebung: So feierte Bobingen damals

Zwei Bürger brachten 1969 die Ortsfahne auf den Kilimandscharo, der 10 000. Einwohner wurde geboren und die neue Sitzungsglocke des Stadtrates wollte nicht läuten.

Von Anja Fischer

Ganz Bobingen startet in die große Festwoche zum Jubiläum der Stadterhebung. Das Programm wird nächsten Sonntag in einen großen Umzug münden. Seine Ernennung zur Stadt feierte Bobingen natürlich auch vor 50 Jahren mit einem würdigen Festakt und vielen Feiern. Ähnlich wie im diesjährigen Jubiläumsjahr gab es 1969 das ganze Jahr über verschiedene Aktionen und Veranstaltung rund um das besondere Ereignis. War es doch keine Kleinigkeit, dass die Marktgemeinde zur Stadt erhoben wurde.

Bergsteiger widmeten der Stadt ihren Gipfelsturm

Eine ganz besondere Aktion gab es dazu in Südafrika: Dort hissten die beiden Bobinger Sebastian Schmid und Franz Kienle, beide begeisterte Bergsteiger und zusammen mit drei weiteren Bergkameraden unterwegs, am 24. Februar 1969 die Bobinger Flagge auf dem Kilimandscharo – das erste Geschenk zur Stadterhebung.

Schon im Frühsommer galt es dann, den Ort für das große Fest herauszuputzen. Mit einer Aktion zur Ortsverschönerung: Die Bürgerschaft war aufgerufen, Schönheitsreparaturen an Zäunen, Vorgärten und Häusern durchzuführen. Dafür wurden sogar Urkunden und 40 Geldpreise ausgelobt. Daneben fand eine Sammelbestellung für Fahnen statt, denn nach Möglichkeit sollte jeder verfügbare Fahnenmast mit der bayerischen Fahne, der deutschen Fahne oder mit einer Fahne in den künftigen Stadtfarben schwarz-weiß-blau beflaggt sein.

Die Vereine machten eifrig mit

Die Bürger jedenfalls freuten sich über die Ehrung. Schon im Vorfeld des großen Festaktes fand drei Wochen vorher eine erste Stadtmeisterschaft der damals noch drei Schützenvereine statt. Die Immergrünschützen, die Edelweißschützen und die Kirchbräuschützen nutzen diese Meisterschaft gleichzeitig zur Nachwuchswerbung. Eine ganze Festwoche sollte dann das große Ereignis gebührend feiern. Mit dabei: die damals 52 Vereine und Organisationen, die bis dahin das Marktleben und weiterhin das Stadtleben prägten.

Am 26. Juli fand ein großer Festakt auf dem Rathausplatz statt. Nur vier Wochen später, am 25. August wurde der 10 000 Einwohner geboren.

Der Minister wollte ohne Polizeischutz feiern

Zum Festakt am 26. Juli auf dem Rathausplatz strahlte die Sonne, verdiente Persönlichkeiten wurden geehrt und Bayerns Innenminister Dr. Bruno Merk übergab die offizielle Urkunde zur Ergebung Bobingens zur Stadt. Hier sind vor allem die Randbemerkungen interessant, die damals in unserer Zeitung notiert wurden. So habe vom Sims der Oberlichtfenster im Veranstaltungssaal eine kleine Bachstelze die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch Bürgermeister Alois Häring beobachtet. Der Vogel sei sich der Bedeutung dieses Augenblicks aber wohl bewusst gewesen, denn er verhielt sich die ganze Zeit über äußerst diszipliniert. Auch muss es auf dem Rathausplatz recht heiß gewesen sein, denn „nahezu tropische Temperaturen ließen den Schweiß der Prominenz beim Festakt vor dem Rathaus in Strömen fließen.“ Spitzzüngige Zaungäste, mit kurzer Hose und Polohemd sommerlich gekleidet, bemerkten dazu: „Es fließt so viel Wasser die Singold herunter, warum nicht auch dem Merk und dem Landrat seins!“ Innenminister Dr. Bruno Merk hatte zuvor auf eine Eskorte der Landpolizei verzichtet, die ihn am nördlichen Ortseingang abholen sollte. „Keine Polizei“ entschied jedoch der hohe Gast.

Und zum Schluss kämpfte Bürgermeister Alois Häring mit der ihm im Namen der Landkreis-Bürgermeister überreichten silbernen Sitzungsglocke. Diese wollte keinen Ton von sich geben und klingelte erst, als der Bürgermeister energisch wurde.

