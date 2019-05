vor 21 Min.

Stadtmusikkapelle sucht neues Probenlokal

Vorsitzender Peter Schäfer macht vorerst weiter, will aber anschließend in die „zweite Reihe“ wechseln

Um gleich mal das Beste vorweg zu nehmen: Nachwuchssorgen hat die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen nicht. Die Zahl der Aktiven stieg im vergangenen Jahr auf 225 an, wie Vorsitzender Peter Schäfer auf der Jahreshauptversammlung berichtete. „Daran kann man aber auch erkennen, dass unsere Platznot immer größer wird. Es ist mein erklärtes Ziel, in meiner nächsten Amtsperiode ein neues Probelokal zu errichten.“ Dass dies nicht einfach wird, sei ihm klar, dennoch sei es den größtenteils jugendlichen Musikern nicht mehr länger zuzumuten in den beengten Räumen, die noch dazu kaum schallgeschützt seien, zu proben.

Dass der Verein auch finanziell auf soliden Beinen steht, konnte Schatzmeister Gerhard Jürges, dem die Kassenprüfer Alfred Reiner und Franz Lieb eine höchst akkurate Kassenführung bescheinigten, eindrucksvoll erläutern. Es seien insgesamt 550 Buchungen in dem rührigen Verein angefallen, so Jürges.

Satzungsgemäß standen die Neuwahl des Vorsitzenden, des zweiten Schatzmeisters, des zweiten Spartenvorstandes und des Inventarverwalters auf der Tagesordnung. Peter Schäfer wurde einstimmig wieder zum ersten Vorsitzenden gewählt. Dieser kündigte aber an, dass er nach dieser Amtsperiode gerne wieder in die „zweite Reihe“ zurücktreten wolle.

Er wünsche sich einen Generationswechsel an der Führungsspitze. Das Amt des zweiten Schatzmeisters übernimmt fortan Annette Sommer. Vorgänger Alexander Jakob hatte sich aus persönlichen Gründen nicht mehr der Wahl gestellt. Hauptverantwortlich für das Vororchester ist künftig Ulrike Raith. Da die Kinder ihrer Amtsvorgängerin Corinna Kobler nicht mehr im Vororchester musizieren, hatte diese ihr Amt abgegeben. Salomo Michelfeit wurde in seinem Amt als Inventarverwalter bestätigt.

Dass in der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen eine gute Stimmung herrscht, beweisen auch die zahlreichen Ehrungen langjähriger Aktiver:

Jonas Seitz

Franziska Brand, Wolfgang Siegert, Stefan Bruggmoser

Andreas Meiringer, Christoph Menter

Ulrike Paschke. (sah)

ist die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen am Donnerstag, 6. Juni, auf der Serenade im Stadtgarten um 18.30 Uhr sowie beim Stadtfest am Sonntag, 14. Juli, ab 10 Uhr beim Frühschoppen, ebenfalls im Stadtgarten.

