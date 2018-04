vor 44 Min.

Stadtpfarrer Leutgäb wird zum Prodekan ernannt

Christoph Leutgäb aus Schwabmünchen vertritt Dekan Thomas Rauch aus Bobingen.

Von Christian Kruppe

Die Mitteilung des Bistums Augsburg war kurz und knapp. „Bischof Dr. Konrad Zdarsa hat Pfarrer Christoph Leutgäb (45), Leiter der Pfarreiengemeinschaft Schwabmünchen, zum neuen Prodekan für das Dekanat Schwabmünchen ernannt. Die Neubesetzung wurde aufgrund des Stellenwechsels des Amtsvorgängers notwendig“, ist auf der Internetpräsenz des Bistums zu lesen. Weiter heißt es: „Generalvikar Harald Heinrich bedankt sich bei Pfarrer Leutgäb, dass er sich dazu bereit erklärt hat, diese Aufgabe zu übernehmen.“

Christoph Leutgäb dient als Ansprechpartner für neue Pfarrer

Somit ist Leutgäb der Vertreter von Bobingens Stadtpfarrer Thomas Rauch. Zu den Aufgaben eines Dekans, und somit auch des Stellvertreters, zählt unter anderem als Ansprechpartner für neue Pfarrer zu dienen. Aber auch eine gewisse Form der Aufsicht über die Pfarrer des Dekanats zählt zu den Tätigkeitsfeldern eines Dekans. Für Leutgäb ist die Aufgabe nichts Neues. In seiner Zeit als Pfarrer in Peißenberg war er Dekan für den Bezirk Weilheim-Schongau. Eine Ehre ist es trotzdem. Zwar wird er vom Bischof ernannt, aber dieser lässt sich von den pastoralen Mitarbeitern aus den mehr als 30 Pfarreien des Bezirks Schwabmünchen den Prodekan vorschlagen. „Wenn meine Mitbrüder der Meinung sind, dass ich der Richtige bin, dann ehrt mich das“, so Leutgäb.

Als Prodekan ist er der Vertreter von Dekan Rauch und übernimmt seine Aufgaben, falls dieser verhindert ist, oder unterstützt Rauch bei seiner Arbeit. „Der Aufwand hält sich in Grenzen, da Thomas Rauch erfolgreich arbeitet und sehr fleißig ist“, schränkt der Pfarrer ein. „Aber es ist eine wichtige Aufgabe, wenn der Bedarf da ist. Er bringt viel Verantwortung mit sich“, ergänzt Leutgäb.