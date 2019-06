vor 3 Min.

Stadtradler haben schon 6200 Kilometer in den Beinen

Der Wettbewerb läuft noch bis zum 9. Juni. Wie man jetzt noch mitmachen kann

Auch wenn es das Wetter in den ersten Tagen der Aktion Stadtradeln mit den Fahrradfahrern nicht wirklich gut gemeint hat: Die überzeugten Radler ließen sich nicht abhalten! Zu Beginn der zweiten Woche haben die 91 Königsbrunner Teilnehmer bereits über 6200 Kilometer zurückgelegt. In 15 Teams tragen sie jeden Kilometer, den sie während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurücklegen, unter www.stadtradeln.de oder über die App in ihren Online-Radelkalender ein. Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem mittlerweile über 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören. 2008 ins Leben gerufen und seit 2017 auch international präsent, soll die Aktion möglichst viele Menschen beruflich und privat für das Umsteigen auf das Fahrrad gewinnen.

Königsbrunn nimmt dieses Jahr zum dritten Mal in Folge an der Kampagne teil. Und so treten Königsbrunner Radler noch bis zum 9. Juni wieder für mehr Klimaschutz in die Pedale. Teilnehmen können alle, die in Königsbrunn wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Die Teams bestehen also aus Familienangehörigen, Freunden, Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Vereinsmitgliedern oder im sogenannten „offenen“ Team der Stadt auch aus Fremden, die die Überzeugung vereint, dass jeder einzelne einen Beitrag zum Klimaschutz leisten sollte. Auch jetzt noch können sich alle, die mitmachen wollen, unter www.stadtradeln.de/radlerbereich registrieren, einem bereits vorhandenen Team beitreten oder selbst ein eigenes Team gründen.

Gewinner der Aktion sind natürlich an erster Stelle die Umwelt, das Klima und alle Menschen in den Kommunen – weniger Abgase und weniger Lärm kommen ihnen alle zugute. Darüber hinaus gibt es bei der Aktion, die als Wettbewerb gestaltet ist, aber auch hochwertige Sachpreise zu gewinnen, zum Beispiel Fahrradhelme, -taschen, -schlösser oder auch Fahrradhalterungen für das Smartphone. Bei Fragen zu der Aktion Stadtradeln können sich alle Interessierten an Harro von Dunker wenden, der in der Königsbrunner Verwaltung für Energieeffizienz und Klimaschutz zuständig ist (Tel. 08231 / 606-140 oder per E-Mail unter Harro.vonDunker@koenigsbrunn.de). (AZ)

