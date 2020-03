vor 23 Min.

Stadtrat tagt in der Stadthalle

Haushalt und Fuggerstraße Themen in Schwabmünchen

In der Stadthalle findet die nächste Sitzung des Stadtrats Schwabmünchen am Dienstag, 31. März, statt.

Beginn: 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Erlass einer Haushaltssatzung, der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 und die Neugestaltung der Fuggerstraße.

Wegen der Corona-Pandemie findet die Sitzung in der Stadthalle statt. Hier könnten die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum Mindestabstand eingehalten werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Menschen, die erkrankt oder von infektionsschutzrechtlichen Anordnungen oder Quarantäne-Empfehlungen betroffen sind, dürften nicht an der Sitzung teilnehmen.

