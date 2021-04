26.04.2021

Standort für abgesenkte Altglascontainer in Untermeitingen steht fest

Hier sollen die abgesenkten Altglascontainer bald errichtet werden: im Neubaugebiet am Buchenbergweg im südlichen Untermeitingen, neben dem Kindergarten Gießenburg.

Plus Untermeitingen bekommt abgesenkte Altglascontainer. Der Standort trifft auf Widerstand bei den Anwohnern.

Von Victoria Schmitz

Untermeitingen sagt "Ja" zum Pilotprojekt: In der Gemeinde werden bald Altglascontainer gebaut, die im Boden abgesenkt sind. Nachdem das Projekt schon länger zur Diskussion stand, entschied sich der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung für den Bau der sogenannten "Unterflurbehälter". Auch wurde für einen in vorherigen Sitzungen ausgewählten Standort gestimmt - zum Ärger einiger Anwohner.

