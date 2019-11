vor 46 Min.

Standortwechsel bietet neue Chancen

Klosterlechfelder F&H Fliesen Verlegung mausert sich zu einem der größten Unternehmen in der Region

Das Familienunternehmen F&H Fliesen Verlegung GmbH ist ein klassischer Handwerksbetrieb im Landkreis Augsburg, das im Jahr 1987 gegründet wurde. Im Jahr 2015 eröffneten Geschäftsführer Florian Hein und seine Frau und Prokuristin Patricia Adolf-Hein am Standort Klosterlechfeld ihr neues und modernes Firmengebäude, wo auf rund 750 Quadratmetern das eigene Angebot an Fliesen, Natur- und Betonwerksteinen ausgestellt ist. Mit diesem Schritt stellte sich die Unternehmerfamilie den Herausforderungen, die ein Standortwechsel für mittelständische Unternehmen mit sich bringen kann. Welche Chancen dieser Wechsel mit sich brachte, war Thema beim Firmenbesuch von Landrat Martin Sailer und Bürgermeister Rudolf Schneider in Klosterlechfeld. „Der Mut, die Investition und der Glaube an die Firma haben sich gelohnt“, sagte Patricia Adolf-Hein. Denn erst durch den neuen Standort ergab sich die Möglichkeit, ein neues Kundeneinzugsgebiet zu erschließen. Somit ist F&H Fliesen im Bereich Wohnungsbau bei Kunden im Umkreis bis zu 120 Kilometern und vor allen bei Kunden aus der Stadt Augsburg tätig. Inzwischen ist F&H einer der größten Fliesenverleger in der Region Augsburg.

„Ihre Kunden spüren das große Engagement, das Sie in Ihr Unternehmen investieren. Stabile, mittelständische Unternehmen sind eine tragende Säule in unserem Landkreis und aus der regionalen Wirtschaft nicht wegzudenken. Die F&H Fliesenverlegung GmbH ist dafür ein leuchtendes Beispiel“, sagte Sailer im Rahmen seines Firmenbesuchs. Neben einer Auswahl an Fliesen, Mosaik- und Natursteinen sowie modernen Küchen- und Sanitärlösungen umfasst das Angebot von F&H als Besonderheit das Verlegen von Fliesen, die mit mehreren Metern Kantenlänge deutlich über die gängigen Maße hinausgehen. Die Umsetzung aller Serviceleistungen von der Beratung über die Planung und Realisierung der verschiedenen Vorhaben gewährleisten die 26 qualifizierten Mitarbeiter des Unternehmens. (SZ)

Themen folgen