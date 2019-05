vor 2 Min.

Starke Memminger im Doppelpack

In Schwabmünchen gehen die Neuverpflichtungen für die Bayernliga weiter. Zwei Namen fallen im Nachwuchsbereich besonders auf

Von Vanessa Bäumel

Die Schwabmünchner haben zwei weitere Verpflichtungen bekannt gegeben. Die beiden Spieler kommen aus der A-Jugend des FC Memmingen.

Für die Verpflichtung von Nachwuchsspielern ist der TSV Schwabmünchen mittlerweile bekannt. Auch für die kommende Saison setzen die Menkinger wieder einmal auf die jungen Wilden.

Aus der A-Jugend vom FC Memmingen wechselt der Abwehrspieler Jeremias Müller zu den Menkingern. Ihn kennt Coach Paolo Maiolo bereits, da er Müller in der Jugend schon einmal trainiert hat. „Wir müssen uns an dieser Stelle bei Michael Koppold bedanken, da dieser uns kontaktiert und Jeremias empfohlen hat“, so Teammanager Werner Muth.

Schwabmünchen liegt für Jeremias Müller günstiger

Nachdem der in Klosterlechfeld wohnhafte Spieler (sein Bruder Christian Müller ist Torwart beim SV Untermeitingen) den Aufwand, bis nach Memmingen zu fahren, nicht mehr betreiben konnte, hat er bei Schwabmünchen zugesagt: „Ich habe mich für Schwabmünchen entschieden, da es bei mir in der Nähe liegt und es der höchstspielende Verein in der Umgebung ist. Man kennt Schwabmünchen natürlich und es ist schön, es dorthin geschafft zu haben. Für mich ist es ja das erste Jahr im Herrenbereich und ich sehe es als gutes Umfeld, mich weiterzuentwickeln und den ersten großen Schritt zu machen. Mein Ziel mit Schwabmünchen ist es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Auf die Herausforderung Bayernliga freue ich mich sehr.“

Auf die Frage, ob es ein Vorteil ist, dass sein Mannschaftskollege Dominik Krachtus auch zum TSV wechselt, sagt Müller: „Ich glaube es ist der vierte Verein, bei dem ich mit Dominik zusammen spiele. Wir kennen uns fußballerisch in- und auswendig, das ist sowohl auf dem Platz als auch daneben ein Vorteil.“

Dominik Krachtus spielt schon jetzt mit Müller zusammen

Der von Müller bereits angesprochene 18-jährige Dominik Krachtus spielt derzeit mit Müller in der A-Jugend des FC Memmingen in der Bayernliga und ist dort sogar Kapitän. Der Mittelfeldspieler war beim TSV Schwabmünchen bereits im Winter Gesprächsthema, da er durch seine guten fußballerischen Leistungen auffiel und auch für sein junges Alter schon sehr weit ist.

Jedoch war sich der in Augsburg wohnhafte Krachtus bezüglich seines beruflichen Werdegangs noch nicht sicher.

Aber jetzt, wo er seine Ausbildung bei der Polizei begonnen hat, ist der Aufwand, bis nach Memmingen zu fahren, nicht mehr machbar und somit hat er sich für den TSV Schwabmünchen entschieden. „Dass Schwabmünchen in der Bayernliga spielt, war mit unter der wichtigste Aspekt, dorthin zu wechseln. Außerdem spielen viele meiner Freunde dort. Ich erhoffe mir natürlich einen Stammplatz und dass ich gute Spiele absolvieren kann. Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Es ist schon ein Vorteil, einige in der Mannschaft und den Trainer zu kennen“, so Krachtus.

Auch er freut sich auf seine neue Herausforderung, das erste Jahr im Herrenbereich: „Der Wechsel in eine Bayernligamannschaft ist schon eine Herausforderung. Ich möchte mein Niveau steigern und mich fest im Herrenbereich etablieren.“

