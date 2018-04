13.04.2018

Startschuss für die nächste Sanierung

Für die Königsbrunner Grundschulen Nord und Süd sind die Pläne für den Umbau sehr weit gediehen. Nun nimmt der Stadtrat auch die West-Schule in Angriff, damit 2021 die ersten Bagger rollen können

Von Adrian Bauer

Die Königsbrunner Grund- und Mittelschulen sollen in den nächsten Jahren generalüberholt werden. Bei den Grundschulen Nord und Süd hat man die Planungen schon festgezurrt, sodass ab dem nächsten Jahr gebaut werden kann. Der Stadtrat hat nun den nächsten Schritt getan und mit den Planungen für die Grundschule West begonnen.

Kernpunkt der beiden anderen Schulumbauten sind die sogenannten Lernlandschaften, bei denen die Klassenzimmer um einen speziell gestalteten Marktplatz angeordnet werden, den die Lehrer auch in ihren Unterricht miteinbeziehen können. Wie schon bei den anderen alten Gebäuden muss geprüft werden, ob sich die Lernlandschaften überhaupt in die Bausubstanz integrieren lassen. Bei der Grundschule Nord war das nicht möglich – was einer der Gründe war, warum man sich für einen Teilneubau entschied. In der Süd-Schule war der Umbau machbar, ohne die ganz große Neuplanung starten zu müssen.

Als wichtig und hilfreich sahen die Stadträte die Tipps der Lehrer der einzelnen Schulen, die sich in die Konzeption stark eingebracht hatten. Daher sollen auch bei der Grundschule West die Lehrer schon frühzeitig in den Prozess einbezogen werden. Schulreferentin Ingrid Gärtner betonte, dass die Lernlandschaften kein Muss seien, das Kollegium könne sich auch dagegen entscheiden. Wie schon bei den anderen Schulen möchte man zudem auf den Sachverstand von Karin Doberer zurückgreifen, einer Expertin für die Gestaltung von Lernräumen. Im Gespräch ist für die Schule auch noch ein offenes Ganztagsangebot, das das bisherige Mittagsangebot ablösen könnte. Auch dafür müssten Räume vorgesehen werden, sagte Ingrid Gärtner. Werner Lohmann, Leiter des Technischen Bauamts, sagte, dass es bereits erste Gespräche mit der Schulleitung gegeben habe und man in der bewährten Weise wie bei den anderen Schulen verfahren werde.

Auch bei der weiteren Gestaltung möchte man auf frühere gute Erfahrungen zurückgreifen. Deshalb soll das Architekturbüro Voit und Partner, das den Neubau der West-Schule geplant hat, auch mit den ersten Schritten der Sanierung beauftragt werden. Die Architekten sollen sicherstellen, dass bei der Sanierung die Qualitäten des ursprünglichen Entwurfs erhalten bleiben. Damit will die Stadt auch dem Urheberrecht der Planer gerecht werden, da die Schule durch ihre Bauweise mit verschiedenen Flügeln einen „unverwechselbaren Charakter“ hat, wie es juristisch bezeichnet wird. Allerdings wird der ursprüngliche Architekt vorerst nur mit der Vorplanung betraut. Für die endgültigen Entwürfe gibt es ein europaweites Vergabeverfahren.

Egal, für welche Variante der Umgestaltung sich die Lehrer aussprechen, bei der Umsetzung spielt auch wieder eine wirtschaftliche Komponente mit hinein: „Für pädagogische Konzepte gibt es keine Fördergelder“, sagte Bürgermeister Franz Feigl. Die Frage der Fördergelder hänge daran, ob der Umbau wirtschaftlichen Kriterien entspreche.

Die Stadträte beschlossen, die ersten beiden Bauphasen an das Architekturbüro Voit zu vergeben und Karin Doberer in die Konzeption einzubeziehen. Wie bei den beiden anderen Grundschulen soll auch bei der West-Schule ein Projektsteuerer beauftragt werden, der die rechtlich komplizierten Vergabeverfahren übernimmt. Die Planungen sollen jetzt so vorangebracht werden, dass man mit der Sanierung beginnen kann, sobald die Arbeiten an der Grundschule Süd abgeschlossen sind. Das soll im Jahr 2021 der Fall sein. Denn dann wäre an der Mittelschule Süd wieder Platz für ausgelagerte Klassen.

