Stationswege im Freien: Wo Gläubige im Landkreis mehr über Ostern erfahren

Plus Wegen der Corona-Krise finden zu Ostern nur eingeschränkt Gottesdienste statt. Mit Stationswegen und Apps wollen die Pfarreien das Fest dennoch erlebbar machen.

Die Kreuzwegstationen rund um den Kalvarienberg in Klosterlechfeld bis hinauf zu den lebensgroßen Figuren der Kreuzigungsdarstellung erinnern seit jeher an das Leiden und Sterben Jesu. Zu Ostern hat das Team Herzenswunde um Pfarrer Thomas Demel das Thema kindgerecht aufbereitet und den Weg auch für Familien erlebbar gemacht.

Ihnen stehen zwei Angebote zur Auswahl: Ein interaktiver Kinderkreuzweg führt durch die Stationen am Kalvarienberg. Zu jeder ist ein passender Text hinterlegt, der das biblische Geschehen erklärt und Bezüge zu eigenen Erfahrungen oder Themen wie Verspottung oder der Tod von Angehörigen herstellt. Die Texte können gelesen oder über einen QR-Code gescannt und in der App Actionbound angehört werden. An jeder Station bis hinauf zum Kreuz gibt es eine Mitmachaktion.

Digitale Pinnwand informiert ortsungebunden über Ostern

Das zweite Angebot ist ortsungebunden und führt über einen QR-Code auf eine digitale Pinnwand sowie zur Actionbound-App unter dem Motto "Passionszeit und Osterzeit mit Erzählsteinen". Darin wird jeden Tag in der Karwoche ein Teil der Jesusgeschichte vom Leiden bis zur Auferstehung erzählt. Dazu kann ein passender Erzählstein gestaltet werden. "So können Familien, aber auch Alleinstehende ihre eigene Kreuzwegandacht feiern, da keine Gemeinschaftsandachten im Freien möglich sind", erklärt Pfarrer Demel.

An allen Ostertagen laden der Kalvarienberg und der Klostergarten zu einem Spaziergang ein. "Vielleicht findet sich im Klostergarten auch das ein oder andere Ei aus Schokolade", erklärt Pfarrer Demel vielsagend.

Ein Osterweg führt durch den Luitpoldpark in Schwabmünchen

In Schwabmünchen führt ebenfalls ein Osterweg durch den Luitpoldpark, den Familien mit ihren Kindern ab Karfreitag entdecken können. An vier Stationen finden sich Erzählungen zur Ostergeschichte, die über einen QR-Code gescannt werden können. Außerdem werden eine Mitmachaktion und eine Aufgabe für den Ostergarten angeboten, den jedes Kind auf dem Weg gestalten darf.

An der Nordseite der Stadtpfarrkirche können Kinder am Karfreitag außerdem einen Bilderkreuzweg besuchen und mitgestalten. Anhand von neun Bildern wird dort der Kreuzweg Jesus dargestellt. Am Kalvarienberg in Schwabegg hat der Pfarrgemeinderat mit der Frauengruppe der Katholische Landvolk-Bewegung ebenfalls einen Weg mit mehreren Stationen gestaltet.

In Großaitingen können Familien am Karfreitag einen Kreuzweg begehen

Einen besonderen Spaziergang bietet sich auch in Oberottmarshausen: An insgesamt sechs Stationen im Ortskern können Familien und Interessierte von Karfreitag bis Ostermontag den Weg Jesu erkunden. Die Tour startet an der Südseite des Bürgerhauses, neben dem Brunnen beim Feuerwehrplatz. Dort finden sich Bilder und Erzählungen, die per QR-Code über das Smartphone angesehen werden können. In der App stehen auch mehrere Aktionen zum Mitmachen zur Verfügung.

Darüber hinaus bietet die Pfarrei St. Nikolaus in Großaitingen einen Stationenkreuzweg für Familien an, der am Karfreitag ab 10 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit begehbar ist. Beginnend an der St.-Nikolaus-Kirche führt er durch den Ort zu fünf Kreuzen, an denen die Leidensgeschichte Jesu dargestellt ist. Nach einem kurzen Gebet geht es weiter zum nächsten Kreuz. Die Tour endet wieder an der Kirche. Für den Weg und die Gebete benötigen Gläubige einen Laufzettel, der an der Kirche ausliegt oder auf der Internetseite der Pfarrei heruntergeladen werden kann.