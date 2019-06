vor 38 Min.

Statt im Bordell landet ein Mann vor Gericht

Ein 29-Jähriger möchte von einem Bekannten nicht nur in ein Bordell gefahren werden – er will auch 200 Euro für den Abstecher haben.

Von Michael Lindner

Fast schüchtern sitzt der 29-jährige Angeklagte neben der Dolmetscherin am Amtsgericht. Sein Blick ist starr zu Boden gerichtet, seine Stimme leise. Der sportliche Angeklagte muss sich wegen gemeinschaftlichen Raubs in Großaitingen vor dem Augsburger Schöffengericht unter Vorsitz von Sandra Dumberger verantworten.

Der Leiharbeiter, der inzwischen wieder in seiner polnischen Heimat lebt, geriet im Juni 2017 mit einem Landsmann vor einer Spielothek in Streit. Der 29-Jährige wollte laut Anklage von dem anderen Mann zu einem Bordell gefahren werden. Für diesen Besuch habe er zudem 200 Euro verlangt. Da sich der Bekannte weigerte ihn dorthin zu fahren und auch nicht das Geld geben wollte, rief der Angeklagte zwei Freunde an. In Großaitingen soll einer von ihnen den Geschädigten gewürgt haben, der 29-jährige Angeklagte nahm den Autoschlüssel an sich. Dieser gestohlene Autoschlüssel wurde von der Polizei trotz späterer Suche in einer Leiharbeiterunterkunft nicht gefunden.

Angeklagter sitzt seit drei Monaten in Untersuchungshaft

Der angeklagte Pole, der bereits seit drei Monaten in der JVA Gablingen in Untersuchungshaft sitzt, legte vor Gericht über seine Verteidigerin Ilona Dudek ein Geständnis ab. Wegen eines versuchten Diebstahls in einer Tankstelle wurde der Mann in einem vorherigen Verfahren zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Verteidigerin Dudek plädierte für eine Gesamtstrafe von 14 Monaten, die zur Bewährung auszusetzen sei. Sie sprach von einer „spontanen alkoholbedingten Entwicklung“. Ihrer Meinung nach soll ihr Mandant eine Geldauflage in Höhe von jeweils 200 Euro an den Geschädigten sowie die Staatskasse zahlen.

Das Schöffengericht verurteilte den 29-jährigen Polen zu einer Gesamtstrafe von 17 Monaten auf Bewährung. Richterin Dumberger unterstrich in ihrer Urteilsbegründung die besondere Bedrohungssituation im Wagen des Geschädigten, durch die drei dort sitzenden Personen. Der bestehende Haftbefehl wird aufgehoben. Zudem muss der Mann eine Geldauflage von insgesamt 400 Euro zahlen.

Themen Folgen