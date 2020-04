Stau voraus: Auf der B17 wird nach Ostern gebaut

Plus Zwischen Königsbrunn Süd und Oberottmarshausen werden zwei Brücken der B17 saniert. Wann Autofahrer mit Behinderungen rechnen müssen und wie lange die Arbeiten dauern.

Die B17 wird bei Königsbrunn wieder zur Baustelle. Ab dem Dienstag nach Ostern beginnt der nächste Abschnitt der Sanierung der Schnellstraße zwischen Augsburg und Landsberg. Betroffen ist diesmal der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Königsbrunn Süd und Oberottmarshausen, sowie zwei Brückenverbindungen. Was bedeutet das für die Verkehrsteilnehmer?

Wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt, werden heuer zwei von insgesamt vier Brückenbauwerke südlich der Anschlussstelle Königsbrunn-Süd umfangreich saniert. Für die Arbeiten werden die Brücken an der Westendstraße und die Ortsverbindung nach Oberottmarshausen ab Dienstag, 14. April, voll gesperrt. Auf den Fahrbahnen der B17 wird Platz für die Arbeiten geschaffen.

Damit während der Brückenbauarbeiten, die bis in den Spätherbst 2020 dauern, trotzdem die vorhandenen vier Fahrstreifen der B17 aufrecht erhalten werden können, werden im Bereich der Bauwerke die Standstreifen verbreitert. Diese Straßenbauarbeiten an der Bundesstraße beginnen ebenfalls am 14. April auf der Fahrbahn in Richtung Augsburg und wechseln nach vier Wochen auf die Richtungsfahrbahn Landsberg, auf der sie auch etwa vier Wochen in Anspruch nehmen. Während dieser Zeiten steht auf der jeweils betroffenen Fahrbahn nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In der jeweiligen Gegenrichtung kann der Verkehr auf zwei Fahrstreifen rollen.

Bauarbeiten auf der B17: Bei Königsbrunn werden Brücken renoviert

Südlich der Anschlussstelle Königsbrunn-Süd gibt es insgesamt vier Brücken über die B17. Alle vier Bauwerke wurden Anfang der 70er- Jahre gebaut und sind nach fast fünf Jahrzehnten umfangreich geschädigt und werden instand gesetzt. Bei den regelmäßigen Brückenprüfungen wurden vor allem großflächige Beton- und Asphaltschäden sowie Wassereintritte festgestellt. Um die Dauerhaftigkeit zu erhalten und damit die reguläre Nutzungsdauer der Bauwerke sicherzustellen, ist die Sanierung dringend erforderlich.

In diesem Jahr werden die Überführungen im Zuge der Westendstraße in Königsbrunn und der Kreisstraße A 16 (Königsbrunner /Oberottmarshauser Straße) bei Oberottmarshausen abgearbeitet. Ab diesem Tag müssen die Westendstraße und die Kreisstraße A 16 im Bereich der Bauwerke voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Unterführung an der Anschlussstelle Königsbrunn Süd umgeleitet. Auf der Baustelle werden auch die zusätzlich vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie durch einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (sog. SiGeKo) überwacht.

In den vergangenen Jahren wurden jedes Jahr Brücken an der B17 saniert. Zuletzt wurden 2018 und 2019 die Brücken an der Anschlussstelle Königsbrunn Süd saniert. Da diese die Fahrstreifen der Bundesstraßen trugen und nicht nur untergeordnete Straßen darüber führten, waren diese Arbeiten natürlich deutlich aufwendiger und zeitintensiver. Die Sanierung der beiden weiteren Brücken bis zu Anschlussstelle Oberottmarshausen soll in den kommenden Jahren folgen. Einen genauen Starttermin hat das Staatliche Bauamt Augsburg noch nicht genannt.

