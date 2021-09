Einfangen oder abschießen: Was passiert mit dem Stauden-Känguru?

Plus In der waldreichen Gegend im Westen von Augsburg hüpft ein herrenloses Känguru herum. Muss es jetzt eingefangen oder vielleicht sogar erlegt werden?

Gut möglich, dass dem ein oder anderen Pilzsammler am Wochenende ein Känguru über den Weg hüpft. Es wurde vor einigen Tagen von einem Jäger zwischen Scherstetten und Schwabegg frühmorgens auf einer Lichtung fotografiert. Auch ein Autofahrer hat es an der Bergrennstrecke bei Mickhausen gesehen. Wie geht es mit dem Tier, das offenbar niemand vermisst, jetzt weiter?