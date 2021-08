Gläubige verabschieden sich von Staudenpfarrer Pater Joji

Nach acht Jahren kehrt der Seelsorger in seine Heimat nach Indien zurück. In mehreren Gottesdiensten haben sich Kirchenvertreter, Ministranten und Gläubige von Pater Joji verabschiedet.

Wie beliebt Pater Joji John in der Pfarreiengemeinschaft Stauden ist, zeigte sich während der Abschiedsgottesdienste. Viele Gläubige ließen es sich nicht nehmen, sich persönlich von ihm zu verabschieden. Der indische Seelsorger verlässt aus gesundheitlichen Gründen nach acht Jahren die Stauden und kehrt im Herbst in sein Heimatkloster in Kerala in Indien zurück.

Da eine gemeinsame Verabschiedung coronabedingt nicht möglich war, fanden in den Pfarreien Grimoldsried, Langenneufnach, Mickhausen, Mittelneufnach, Reichertshofen und Walkertshofen jeweils separat die Gottesdienste statt. Jeder Pfarrgemeinderat hatte in der Kirche einen Weg aus Steinen, Blumen und Schildern vorbereitet, auf denen Fotos der wichtigsten Ereignissen mit Pater Joji zu sehen waren.

Vorsitzender des Pastoralrates würdigt Pater Joji als engagierten Pfarrer

Vorsitzender des Pastoralrates Wilhelm Knoll bedauert es sehr, dass Pater Joji die Stauden verlässt. Während seiner Ansprache würdigte er den Priester als engagierten, freundlichen und weltoffenen Menschen, dem es sehr am Herzen lag, die Gläubigen mit Rat und Tat zu begleiten. Besonders hob Knoll die Deutschkenntnisse von Pater Joji hervor und dass es ihn immer wieder überraschte, wie der Seelsorger sich Namen und Gesichter merken konnte.

Er erinnerte an die unter Pater Joji eingeführten Bergmessen, Fahrzeugsegnungen und Pilgerreisen. Außerdem dankte er Pater Joji für dessen Einsatz während den Kirchensanierungen in Langenneufnach und Walkertshofen sowie den Erweiterungen der beiden Kindergärten Langenneufnach und Mickhausen. Dankbar waren die Gläubigen auch, dass Pater Joji jeder Pfarrei ihre Eigenständigkeit gelassen und trotzdem die Pfarreiengemeinschaft Stauden gefestigt hatte.

Ministranten verabschieden sich mit Videobotschaften von Pfarrer Joji

Pater Joji erklärte, dass ihm der Abschied nicht leicht fällt. Er habe sich von an Anfang gut in den Stauden aufgenommen gefühlt und Unterstützung erhalten, sagte der 44-Jährige. Er werde die Stauden in guter Erinnerung behalten.

Lesen Sie dazu auch

Beliebt war der Seelsorger auch bei den Ministranten. Etliche der knapp 90 Ministranten aus der Pfarreiengemeinschaft waren der Einladung von Pater Joji gefolgt und feierten im Pfarrgarten in Langenneufnach einen Abschiedsgottesdienst. Als Erinnerung schenkten sie dem Seelsorger selbst erstellte Videobotschaften mit guten Wünschen.