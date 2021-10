Neues Konzept: Aus der Regionalentwicklung Stauden wird ILE Stauden

Plus Neuer Name, gleiche Ziele: Aus der Regionalentwicklung Stauden wird die ILE Stauden. Wann Startschuss für das neue Konzept ist, das einstimmig beschlossen wurde.

Nach 25 Jahren wird der Name Regionalentwicklung Stauden (RES) schon bald Geschichte sein. Der interkommunale Zusammenschluss der zwölf Staudengemeinden firmiert künftig als "Integrierte Ländliche Entwicklung", kurz ILE. Peter Wachler, Bürgermeister von Markt Wald im Landkreis Unterallgäu und seit dem vergangenen Jahr Vorsitzender der Regionalentwicklung Stauden, informierte bei der Mitgliederversammlung in der Staudenlandhalle Fischach über den Stand des Umwandlungsprozesses.