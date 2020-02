13:10 Uhr

Stehlampe fängt Feuer: Bewohner flüchten aus einem Haus

Ein Brand in einem Haus in Bobingen hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Die Feuerwehr ist in Bobingen zu einem Brand in einem Haus ausgerückt. Die Bewohner des Gebäudes retteten sich selbst.

Ein Brand in einem Haus in Bobingen hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Laut Polizei konnten sich die Anwohner des Einfamilienhauses in der Fichtenstraße rechtzeitig ins Freie begeben und wurden durch den Rauch nicht verletzt.

Brand in Bobingen: Feuerwehr löscht den Zimmerbrand

Die Feuerwehr Bobingen löschte den Zimmerbrand, der nach einer ersten Schätzung einen Sachschaden von rund 5000 Euro verursachte. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt an einer Stehlampe das Feuer verursacht haben könnte. (mcz)

