Steinewerfer: Hängen die Fälle im Landkreis Augsburg zusammen?

Ein Unbekannter hat in Klosterlechfeld Steine auf Autos geworfen und Glasscherben im Hof verteilt. Was dahinter stecken könnte.

In der Nacht zu Sonntag hat ein Unbekannter mehrere Steine auf ein Auto geworfen, das im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Elias-Holl-Straße in Klosterlechfeld abgestellt worden war. Auch Rasierklingen und Glasscherben wurden dort entdeckt. Schon vor acht Tagen wurden dort nachts zwei Autos mit Steinen beworfen und erheblich beschädigt.

"Vielleicht handelt es sich ja um die Rache eines Nachbarn, aber das ist reine Spekulation", sagte ein Sprecher der Schwabmünchner Polizei gegenüber unserer Zeitung. Konkrete Hinweise habe man bislang keine bekommen. Mögliche Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 08232/96060 zu melden.

Zusammenhang mit Tat in Untermeitingen?

Die Polizei untersucht auch, ob es einen Zusammenhang mit einer Tat in Untermeitingen gibt. Dort waren am vergangenen Dienstag (13. April) auf dem Parkplatz des Kindergartens am Heuweg zwei Autos zerkratzt worden. Zeugen hatten einen etwa zehnjährigen Buben gesehen, der eine auffällige grün-orange gemusterte Mütze trug. "Allerdings wurde das Auto in Klosterlechfeld in der Nacht zerkratzt, was eher gegen einen Zehnjährigen spricht", so der Polizeisprecher.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auch auf die Rolle der Sicherheitswacht hin: "Wir sind froh, dass sich die Gemeinde Klosterlechfeld jetzt auch für die Sicherheitswacht ausgesprochen hat, denn genau solche Fälle können dann vielleicht verhindert werden", so der Polizeisprecher.

