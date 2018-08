vor 37 Min.

Sternstunden in den Stauden erlebt

Kaplan Pater Jaison Thomas verlässt die Pfarreiengemeinschaft Stauden. Warum es den 45-Jährigen wieder nach Indien zieht.

Von Siegfried P. Rupprecht

Seit mehreren Jahren wirkten Pfarrer Joji John und Kaplan Pater Jaison Thomas in der Pfarreiengemeinschaft (PG) Stauden. Nun gibt es das indische Seelsorger-Duo in dieser Konstellation nicht mehr. Während Joji John nach wie vor die PG leitet, kehrt der Kaplan in seine Heimat zurück. In einem festlichen Rahmen wurde er jetzt bei einem Stehempfang in der Turnhalle von Gläubigen der insgesamt sechs Pfarreien verabschiedet.

Gespräche voller Emotion

Wie beliebt der scheidende Kaplan war, zeigten nicht nur die vielen emotionalen Gespräche, die er mit den Gästen führte. Die Wertschätzung hoben auch die Festredner hervor. Pastoralratsvorsitzender Wilhelm Knoll bezeichnete Jaison Thomas als einen Priester, der immer ein Lächeln auf den Lippen trage. „Die Menschen suchten bei ihm Trost in allen Lebenslagen“, betonte er. Es falle ihm sehr schwer, den Geistlichen ziehen zu lassen.

Bürgermeister Josef Böck erinnerte an den von Joji John und Jaison Thomas durchgeführten Abschiedsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin. Hier sei viel über den zukünftigen Weg gesprochen worden. Nun stehe der Kaplan selbst an einer Weggabelung, die ihn wieder zu seinen Wurzeln zurückführe. Der Seelsorger habe in der Pfarreiengemeinschaft mit seiner freundlichen und ruhigen Art viele Spuren hinterlassen. Ähnlich äußerten sich Julia Ertel und Lisa Jochum im Namen der Ministranten. Der Pater sei den Messdienern immer unterstützend zur Seite gestanden, resümierten sie.

Aber nicht nur die Gläubigen haben durch den Kaplan profitiert. „Ich habe viel gegeben, aber auch ein Vielfaches zurückerhalten“, gestand er. „Trotz meiner dunklen Hautfarbe habe ich mich nie fremd gefühlt und die Gastfreundschaft der Menschen genossen.“ Die fünf Jahre seiner seelsorgerischen Tätigkeit in den Stauden hätten viele Sternstunden hervorgebracht. Leider müsse er sie nun zurücklassen. „Im Herzen leben sie aber weiter.“

Über viele Stationen

Kaplan Pater Jaison Thomas, der der Ordensgemeinschaft vom Heiligen Herzen Jesu angehört, stammt aus dem südindischen Bundesstaat Kerala. Er wurde im Jahr 2000 zum Priester geweiht und war anschließend in Thailand und Nordindien tätig. 2012 trat er seine erste deutsche Kaplanstelle in Heilig Geist im Augsburger Stadtteil Hochzoll an.

Bereits ein Jahr später kam er als Nachfolger von Kaplan Pater George Padayadan in die Stauden. In St. Alban in Walkertshofen wurde er im Oktober 2013 vom Bobinger Dekan Thomas Rauch ins Amt eingeführt und stand Pater Joji John seelsorgerisch für die rund 5000 Katholiken in den Pfarreien Grimoldsried, Mickhausen, Langenneufnach, Mittelneufnach, Reichertshofen und Walkertshofen zur Seite.

Das Klima zieht in zurück

Während dieser Zeit hatte der 45-Jährige allerdings immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. „Die kalten Jahreszeiten haben mir große Schwierigkeiten bereitet“, bedauerte er. In Deutschland habe er die wohltuende Wärme seines Heimatlandes vermisst. Diese klimabedingten Komplikationen führten letztlich dazu, dass er den Stauden Adieu sage und in seine indische Heimat zurückkehre. Und so endeten seine Worte mit einem „Auf Wiedersehen – vielleicht …“

Der Nachfolger für Jaison Thomas ist gefunden: Pater Aloysius. Er stammt ebenfalls aus Indien und übernimmt das Amt ab September.

Jaison Thomas kehrt Deutschland am 6. Dezember den Rücken. Dann hebt sein Flugzeug nach Indien ab. Im Gepäck führt er unter anderem mehr als 3000 Euro mit, die ihm die Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft gespendet haben, aber auch die Kollekte beim Abschiedsgottesdienst und zur Erinnerung ein Fotobuch, das Motive der vergangenen Jahre beinhaltet.

Das Geld will der Pater in zwei indische Projekte investieren. Eines davon kommt den jüngsten Hochwasser-Opfern in Südindien zugute. Ein extremer Monsun hatte dort mehr als 10000 Häuser zerstört und über 400 Menschen getötet.

