Stichwahl in Bobingen: Ist der Wahlbrief angekommen?

Spätestens am Mittwoch sollten alle Wahlberechtigten ihre Unterlagen für die Stichwahl in Bobingen am kommenden Sonntag, 29. März, im Briefkasten haben.

Von Maximilian Czysz

Die Mitarbeiter der Bobinger Stadtverwaltung hatten in den vergangenen Tagen über 10.000 Briefe in Schichten kuvertiert und sie dann dem Postdienstleister übergeben. Der trägt sie aus. Nicht überall sind die Unterlagen angekommen.

Keine Wahlunterlagen: Rechtzeitig im Bobinger Rathaus melden

Wer nach dem Mittwoch noch keine Briefwahlunterlagen erhalten hat, soll sich ans Rathaus wenden und melden. Laut Stadtverwaltung gilt das auch für Wahlberechtigte, denen die Unterlagen abhanden gekommen sind. Sie erhalten dann neue Unterlagen.

Die ausgefüllten Stimmzettel – zur Wahl für das Bürgermeisteramt stehen Bernd Müller (SPD) oder Klaus Förster (CSU) – können dann in die Briefkästen der Deutschen Post oder direkt am Rathaus eingeworfen werden.

