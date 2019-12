07:06 Uhr

Störung in Stellwerk führt zu Behinderungen zwischen Landsberg und Lagerlechfeld

Behinderungen auf der Bahnstrecke Augsburg-Landsberg: Eine Störung an einem Stellwerk sorgte für Chaos im Berufsverkehr. Nun ist die Störung behoben.

Am Montagmorgen lief es zunächst nicht rund im Bahnverkehr auf der Strecke Augsburg-Landsberg. Weil es in einem Stellwerk in Kaufering eine Störung gab, fuhr bis circa acht Uhr kein Zug zwischen Lagerlechfeld und Landsberg am Lech.

Mitten im Berufsverkehr sorgte das für Frust bei Pendlern. Die Bahn hatte zumindest einen sporadischen Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet. Gegen 8 Uhr war die Störung an dem Stellwerk in Kaufering schließlich behoben. Danach sollten keine weiteren Einschränkungen mehr vorliegen und die Züge sollten wieder nach Fahrplan fahren. (AZ)

