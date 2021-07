Straßberg

vor 31 Min.

Bloggerin Sylvia Schaab in Straßberg: Ohne Plastik leben – geht das?

Plus Die Augsburger Autorin, Journalistin und Bloggerin Sylvia Schaab gibt in Straßberg Tipps, wie sich ohne Plastik leben lässt.

Von Anja Fischer

Die Augsburger Autorin, Journalistin und Bloggerin Sylvia Schaab hat ausprobiert, wie es ist, möglichst plastikfrei zu leben und dieses Lebensmodell in den Familienalltag zu integrieren. Über ihre Erfahrungen hat Schaab ein Buch mit dem Titel „Es geht auch ohne Plastik“ geschrieben. Am kommenden Dienstag spricht sie in der Kindertagesstätte Kleine Farm in Straßberg.

