Feuerwehr Straßberg: Keine Feste, aber immer einsatzbereit

Gleich zwei Jahreshauptversammlungen an einem Abend hielt die Freiwillige Feuerwehr Straßberg pandemiebedingt im kleinen Rahmen und in den Räumlichkeiten des Feuerwehrgerätehauses ab.

Zwar ruhte das Vereinsleben gerade im Jahr 2020, wie der erste Vorsitzende Jakob Baur in seinem Bericht erklärte. 2019 fanden noch einige der traditionellen Veranstaltungen wie die Maibaumfeier und das Grillfest statt, im vergangenen Jahr musste auf alles verzichtet werden.

Die Einsatzbereitschaft der Straßberger Wehr dagegen war zu jederzeit gegeben. Das konnte der erste Kommandant der Wehr, Josef Zobel, stolz vermelden. Im Berichtsjahr 2019 rückten die Feuerwehrleute zu sechs Einsätzen aus, die unterschiedlicher nicht hätten sein können: ein eingeklemmtes Kleinkind im Hochstuhl, ein bewusstloser Radfahrer, ein Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen, ein verqualmtes Gebäude und Unterstützung bei einer laufenden Reanimation lauteten die Anforderungen an die Feuerwehrleute. Um bei jedem Einsatz helfen zu können, wird über das Jahr fleißig trainiert. Im Jahr 2019 fanden fünfzehn Übungen statt, dazu nahmen etliche Kameraden an Lehrgängen außerhalb der eigenen Wehr teil.

Online-Übungen der Feuerwehr Straßberg

Im Jahr 2020 stand nicht nur das gesellschaftliche Leben pandemiebedingt still. Die Freiwillige Feuerwehr Straßberg hatte auch nur drei Einsätze der technischen Hilfeleistung wegen Unwetters und Tragehilfe zu verzeichnen. Schwierig war es zudem, die Übungen zu gestalten. Doch hier ließ sich die Wehr einiges einfallen wie beispielsweise Online-Übungen zur Feuerwehrausrüstung.

Insgesamt fielen in beiden Berichtsjahren über 2.520 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit an – eine enorme Leistung, gerade auch in Corona-Zeiten. Für die Feuerwehrleute aus Straßberg aber eine Selbstverständlichkeit. Schließlich wollen sie zu jeder Zeit im Notfall für ihre Mitmenschen da sein. So fasste es der erste Kommandant Josef Zobel in seinem Schlusswort zusammen: "Wir wollen nicht Lob, nicht Ruhm noch Ehr, wir wollen im Kleinen und im Stillen, Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, getreulich unsere Pflicht erfüllen!"

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

25 Jahre: Franz Lichtentern, Andreas Münzer, Stefan Thurner, Wolfgang Bobinger, Wilhelm Vollmann

40 Jahre: Winfried Haas, Richard Wichmann

50 Jahre: Helmut Mayr, Otto Zerrle

60 Jahre: Anton Vollmann

65 Jahre: Anton Baur