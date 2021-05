Straßberg

Zur Kleinen Farm kommt in Straßberg noch ein kleiner Unverpacktladen

Plus Mit ihrer Kita "Kleine Farm" in Straßberg verfolgen Jürgen und Sandra Kaiser einen nachhaltigen Ansatz. Neu ist nun ihr Laden mit regionalen, bio und unverpackten Waren.

Von Anja Fischer

Ein Hauch Landleben, ein wenig Rustikalität und viel Liebe - das macht das Konzept von „Unser kleiner Laden“ in Straßberg aus. Jürgen und Sandra Kaiser, die selbst in Straßberg leben und auch die hinter dem Laden liegende Kindertagesstätte „Kleine Farm“ betreiben. Sowohl im Laden als auch in der Kita verfolgen die beiden einen ganzheitlichen, nachhaltigen, ökologischen Ansatz und wollen das auch den Kunden und Kita-Kindern näherbringen.