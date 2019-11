vor 2 Min.

Streiks bei Amazon

Ausstand von Freitag bis Montag

Gleich an drei Tagen wird bei Amazon in Graben gestreikt: Am heutigen Freitag sowie Samstag und Montag legen die Beschäftigten die Arbeit nieder. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi wird an allen Amazon-Standorten an den umsatzstarken Tagen „Black Friday“ und „Cyber Monday“ gestreikt. Damit will die Gewerkschaft ihre Forderung nach einem Tarifvertrag unterstreichen. „Amazon bewirbt den Black Friday und den Cyber Monday mit extremen Preisnachlässen. Die Beschäftigten bei Amazon sagen dagegen: Ihre harte Arbeit ist nicht zu Schleuderpreisen zu haben. Sie fordern einen Tarifvertrag für existenzsichernde Löhne und gute und gesunde Arbeit. Amazon muss endlich seine unsägliche Blockadepolitik aufgeben“, wird Orhan Akman, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel, in einer Pressemitteilung zitiert. (SZ)