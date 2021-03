vor 16 Min.

Streit in einer Bobinger Wohngemeinschaft eskaliert

Ein Streit in Bobingen ist eskaliert. Die Polizei musste eingreifen.

Warum ein alkoholisierter Mann aus Bobingen in die Ausnüchterungszelle der Polizei musste.

Ein Streit unter Mitbewohnern ist am Samstagnachmittag in Bobingen eskaliert. In einer Wohngemeinschaft kam es zu einem Streit zwischen einem 40-jährigen Mann und seinen zwei Mitbewohnerinnen. Er soll die beiden Frauen offenbar grundlos beleidigt und beschimpft haben. Nach Angaben der Polizeiinspektion Bobingen wurde er ihnen gegenüber im weiteren Verlauf auch handgreiflich.

Polizisten verhinderten weitere Angriffe in Bobingen

Die zu Hilfe gerufenen Polizisten konnten weitere Übergriffe verhindern und nahmen den sichtlich alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und renitent, weshalb er zum Transport in die Ausnüchterungszelle an Händen und Füßen gefesselt werden musste. Ein Test ergab eine Alkoholisierung von mehr als zwei Promille. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung. (AL)





