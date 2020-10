vor 57 Min.

Stromkasten in Bobingen schon bei vergangener Randale beschädigt

Am Wochendende hatte die Polizei erneut einen Vandalismusfall in Bobingen gemeldet. Doch eine Prüfung ergab, dass es sich offenbar um eine zurückliegende Tat handelt.

Eingeschlagene Scheiben, beschädigte Sitzbänke - seit August häufen sich die Fälle von Vandalismus in Bobingen. Am Wochenende hatte die Polizei mitgeteilt, es sei in der Nacht auf Samstag erneut im Singoldpark randaliert und ein Stromkasten in der Nähe des Kneippbeckens umgetreten worden. Doch dabei handelte es sich offenbar um eine zurückliegende Tat.

Eine Prüfung des Sachverhalts habe ergeben, dass die Schäden am Stromkasten bereits bei der Randale Ende September verursacht wurden, teilte die Polizei nun mit. Der Stromkasten sei danach lediglich provisorisch aufgestellt worden und bereits vergangene Woche wieder am Boden gelegen.

Unbekannte hatten Bänke und die Bushaltestelle beschädigt

Wie Hauptkommissar Markus Graf mitteilt, war die Polizei am vergangenen Wochenende verstärkt im Singoldpark unterwegs. "Wir haben auch zahlreiche Kontrollen durchgeführt", sagt Graf. Hinweise zu den Taten seien bislang aber noch nicht eingegangen.

Mitte August hatten Unbekannte Bänke im Singoldpark aus der Verankerung gerissen und in den Weiher geworfen. Die Scheiben einer Bushaltestelle wurden eingeschlagen und die öffentliche Herrentoilette im Rathaus beschädigt. Vor einer Woche stecken unbekannte Täter dann das Insektenhotel im Park und eine Mülltonne im Willi-Ohlendorf-Weg in Brand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 12.000 Euro.

Die Stadt hat inzwischen auf die Randale reagiert und eine Belohnung von 1000 Euro auslobt für den ersten Hinweis, der zum Täter führt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollten sich umgehend bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden.

