Stürme machen Wahlkämpfern im Augsburger Land zu schaffen

Plus Vandalismus an Wahlplakaten gibt es in Königsbrunn und anderen Städten im Süden des Landkreises eher selten. Hier hält das Wetter die Parteien auf Trab.

Wahlplakate prägen seit Wochen das Straßenbild im Landkreis. Mit Blick auf die Kommunalwahlen am 15. März sind Botschaften, Forderungen und Gesichter von Politikern an jeder Ecke, an vielen Laternenpfeilern und Bäumen angebracht. Doch nicht alle Plakate hängen richtig oder sind unversehrt. Was sind die Gründe für kaputte Plakate? Wird im Umkreis von Augsburg Vandalismus betrieben oder gibt es andere Gründe?

Grundsätzlich gibt es Unterschiede zwischen dem südlichen und nördlichen Augsburger Umland. Im südlichen Landkreis ist Vandalismus kein Thema, während beispielsweise in Gersthofen immer wieder Plakate mutwillig beschädigt werden. Bei Roland Krätschmer, Wahlamtsleiter in Königsbrunn, sind keine Meldungen zu Vandalismus an Wahlplakaten eingegangen. Die Beschädigung hat in Königsbrunn einen anderen Grund: „Die Sturmschäden waren enorm“, sagt Anke Maresch, Pressesprecherin der Stadtverwaltung. Der Sturm, insbesondere Sturmtief „Sabine“ vor zwei Wochen, habe Schäden an Wahlplakaten angerichtet. Plakate wurden abgerissen und Plakatständer kippten um.

Augsburger Land: Parteien bauen vor Stürmen ihre Plakate ab

Die Schäden hätten laut Maresch aber noch deutlich schlimmer ausfallen können, was auch den werbenden Parteien zu verdanken ist. Beim Aufbau der Wahlplakate kannten die Vertreter die Wetterlage und haben ihre Plakate sehr sorgfältig angebracht. Großflächige Plakate, die beispielsweise an Zäunen hängen, wurden in Erwartung an „Sabine“ vorsorglich abgehängt. Die Parteien haben ihre Plakate laut Krätschmer weiterhin gut im Blick und bringen kleinere Schäden schnell selbst wieder in Ordnung.

Einige Bürger machen in den sozialen Netzwerken ihrem Ärger über die große Zahl an Plakaten Luft. Andere kritisieren die Plastikplakate, die mit Kabelbindern angebracht werden, weil diese letztlich oft noch an den Bäumen hängen, wenn die Plakate schon wieder weg sind.

Insbesondere große Plakate waren auch in Bobingen vom Sturm betroffen, Vandalismus gibt es hier ebenfalls nicht. Andreas Lindner vom Ordnungsamt Bobingen sind keine Beschwerden von Parteien und Polizei bekannt. „Die beschädigten Wahlplakate hängen alle mit dem Sturm zusammen“ erklärt Lindner.

In Schwabmünchen stören Plakatierer den Verkehr

Schmiererei und Zerstörung von Wahlplakaten ist auch in Schwabmünchen kein Thema: „Ich habe keinerlei Kenntnisse von Vandalismus“, sagt der Leiter des dortigen Ordnungsamtes, Wilhelm Haupeltshofer. Das einzige Thema, das die Polizei hier beschäftigt, seien Verkehrsbehinderungen durch die Anbringung von Plakaten.

Anders sieht es nördlich von Augsburg aus. Im Gegensatz zum friedlichen Süden gibt es dort Vandalismus an Plakaten. Gersthofens Dritter Bürgermeister Reinhold Dempf (FW) störte sich in einer Stadtratssitzung an der grundsätzlichen Behandlung von Wahlplakaten: „Gruppierungsübergreifend werden Plakate entfernt, abgerissen oder zerstört.“ Auch CSU und SPD berichten von zahlreichen Beschädigungen. Auch in Neusäß müssen immer wieder beschmutzte oder demolierte Plakate ersetzt werden.

Was droht, wenn Plakat-Schmierer erwischt werden

Werden Plakat-Zerstörer erwischt, dann drohen ihnen Geldstrafen oder sogar bis zu zwei Jahren Haft wegen Sachbeschädigung. Wahlplakate gelten nämlich als Eigentum der Parteien. Im Strafgesetzbuch heißt es: „Wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert“, mache sich der Sachbeschädigung schuldig.

Besonders hart können die Strafen ausfallen, wenn Hakenkreuze oder andere nationalsozialistische Symbole auf Plakate geschmiert werden. Das Gesetz sehe das als Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, erklärt Maria Enslin vom Polizeipräsidium Schwaben Nord. Dieser Tatbestand kann mit bis zu drei Jahren Haft belegt werden. Noch mehr Ärger droht, wenn Plakate entwendet werden. Das gilt als Diebstahl, für den es bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe geben kann.

„Es gebietet der Respekt vor der Politik, dass die Plakate nicht beschädigt werden“, findet Dempf. Er appellierte an alle Gruppierungen, Vorkommnisse der Polizei zu melden.

Lesen Sie auch: