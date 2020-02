vor 56 Min.

Sturmtief "Sabine" bringt Maibäume ins Wanken

Im südlichen Landkreis gehen nach dem Orkantief "Sabine" die Schäden in die Tausende. Wie der Orkan in der Region gewütet hat.

Von Maximilian Czysz und Adrian Bauer und Norbert Staub

Landkreis Augsburg Orkan Sabine wirbelte am Montag gewaltig im südlichen Landkreis: Dutzende Bäume stürzten um, Dächer wurden abgedeckt und was nicht niet- und nagelfest war, blies der Sturm einfach davon. Die Helfer der Feuerwehren waren pausenlos im Einsatz. In Königsbrunn knickte der Maibaum um und krachte auf den Parkplatz und die angrenzende Marktstraße. Verletzt wurde niemand. Auch in Oberottmarshausen wankte der Maibaum – ein Bagger stützte ihn.

Gesperrte Straßen Nachdem am Morgen etliche Bäume umgestürzt waren, sperrte die Feuerwehr die Strecke zwischen Bobingen und Mickhausen komplett. Dort war am Vormittag ein Auto gegen einen am Boden liegenden Baum geprallt – der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Auch auf anderen Waldstrecken ging nichts mehr. Zwischen Birkach und Mickhausen war einem Autofahrer die Weiterfahrt versperrt. Eine lebensbedrohliche Situation: Ständig stürzten auf der rennstrecke weitere Bäume um. Gemeinsam mit den Feuerwehren Birkach und Mickhausen arbeiteten sich die Schwabmünchner Kräfte mit der Motorsäge durch. Die Straße wurde komplett gesperrt. Die Straße zwischen Hiltenfingen und Gennach bleibt voraussichtlich bis Dienstagvormittag gesperrt.

Hoher Schaden In Untermeitingen wurde eine Photovoltaikanlage vom Dach einer Firma gerissen. Der Schaden geht in die Tausende. In Lagerlechfeld hatte der Orkan das Kupferdach der Kirche St. Martin angehoben. Die Feuerwehr musste das Dach sichern. Insgesamt blieb es bei vielen kleinen Schäden. In Schwabegg löste sich beispielsweise ein Unterstand am Sportplatz. In Königsbrunn machte sich eine Einkaufswagen-Überdachung selbstständig und segelte an den Globus-Kreisverkehr, wo sie dann eingefangen und mit Spanngurten fixiert wurde. Ebenfalls in der Stadt drohten sich Fassadenelemente von einem Gebäude zu lösen – vorsichtshalber wurden alle Autos aus dem Gefahrenbereich entfernt. Dafür war es in Langerringen zu spät: Dort krachte eine Tanne auf ein kleines Gartenhäuschen.

Im Dauereinsatz Feuerwehren und Polizei waren gestern pausenlos im Einsatz. Allein die Feuerwehr Königsbrunn hatte am Morgen 23 Einsätze – in der Stadt waren vier Bäume in Stromleitungen gestürzt, mehrere Dachplatten fielen zu Boden. Am Rewe-Supermarkt im Gewerbegebiet Süd mussten die Freiwilligen ein Einkaufswagen-Häuschen sichern, das der Sturm aus der Verankerung gerissen und über den Parkplatz geschleudert hatte. In der Haunstetter Straße wurde ein Bauzaun umgedrückt. Die nordschwäbische Polizei rückte bis Montagmittag zu insgesamt 218 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Unwetter aus.

Ohne Strom In Stromleitungen gestürzte Bäume hielten am Morgen die Mitarbeiter der Lechwerke auf Trab. Durch Äste oder Bäume in Leitungen kam es zwischen 5 und 6 Uhr zu Stromausfällen in Teilen von Horgau, Kutzenhausen, Ustersbach, Dinkelscherben, Aretsried und Breitenbronn. Durch Umschaltungen auf andere Leitungen konnten noch am Vormittag alle Ortschaften wieder an die Stromversorgung angeschlossen werden. Auch in Hiltenfingen verfing sich ein Baum in Leitungen. Die Schäden werden in den nächsten Tagen repariert. Die LEW-Mitarbeiter blieben in Alarmbereitschaft, um schnell eingreifen zu können, falls nachträglich noch Bäume umfallen.

22 Bilder So wütet Orkantief "Sabine" im Augsburger Land Bild: Hieronymus Schneider

Mit Bahn und Bus Der Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) ist am Montagnachmittag auch in Bayern wieder freigegeben worden. Das gilt auch für die Strecke Augsburg-Buchloe beziehungsweise Augsburg-Landsberg, die zum Großteil von der privaten Gesellschaft Bayerische Regiobahn (BRB) befahren wird. "In diesem Bereich läuft es schon fast wieder normal. Es gibt noch eine Streckensperrung zwischen Marktoberdorf ind Lengenwang, in deren Folge es auch zu leichten Verspätungen auf der Strecke zwischen Buchloe und Augsburg kommen könnte. Aber im großen und ganzen läuft es jetzt wieder", sagt BRB-Sprecher Christopher Raabe. Das sah am Montag noch ganz anders aus. Die BRB hat am Morgen versucht, von Füssen aus eine Probefahrt zu machen. Dabei ist nur der Lokführer in der Bahn und der Zug fährt sehr langsam. Nach wenigen Kilometern lagen schon Bäume im Gleis, so dass man das abbrechen musste. Bis gegen 17 Uhr fiel der Großteil der Züge am Montag aus. Auch die Busse des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) fuhren am Montagvormittag nicht. Nach Absprache mit der Feuerwehr wurde der Verkehr vorerst eingestellt, sagte eine AVV-Sprecherin. Seit 12 Uhr fährt ein Großteil der Busse wieder. Lediglich dort, wo es noch Straßensperrungen gibt, können keine Busse fahren, so die AVV-Sprecherin.

Müllabfuhr bricht ab Sie wurde noch am Morgen eingestellt. Heute soll sie ab 6.30 Uhr fortgesetzt werden. Die nachfolgenden Leerungen werden sich nach Auskunft des Landratsamts zeitlich über die gesamte Woche hinweg verschieben. Die Haushalte werden gebeten, ihre Mülltonnen jeweils am regulären Leerungstag um 6.30 Uhr zur Leerung bereitzustellen. Gelbe Säcke hatten übrigens dem Sturm nicht viel entgegenzusetzen: Viele wurden gestern davongewirbelt. Oder sie rissen auf und der Inhalt verteilte sich wie in Schwabmünchen in der gesamten Fuggerstraße.

Schule Im Landkreis Augsburg fiel am Montag, 10. Februar, die Schule für Schüler und Lehrer ausfallen. Dies galt für alle Schularten. Auch in der Stadt Augsburg bleiben die Schulen geschlossen. Für Kinder, die dennoch zur Schule kommen, weil die Information über den Schulausfall nicht bis zu ihrem Elternhaus durchgedrungen ist, stehe in den jeweiligen Schulen eine Aufsicht zur Verfügung, bis die Eltern in der Lage sind, ihre Kinder wieder abzuholen. Wie der Landkreis weiter mitteilt, werden auch die Busse, die im Auftrag des Landkreises außerhalb des AVV für den Schülerverkehr zuständig sind, nicht fahren. Sollte sich die Wettersituation über Nacht nicht wieder verschlechtern, findet am Dienstag wieder Unterricht statt, teilte das Staatliche Schulamt mit.

Nasse Füße Kurzzeitig musste die Feuerwehr zu einem Hof in der Gersthofer Ziegeleistraße ausrücken, weil dieser überschwemmt war. Die Feuerwehr Schwabmünchen räumte einen Straßenablauf an einer überfluteten Fahrbahn frei.

Wind, Sturm und Orkan - was ist der Unterschied? 1 / 5 Zurück Vorwärts Windstärken werden nach der von dem britischen Admiral Francis Beaufort (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan).

Böen sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen.

Stürmischer Wind (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände.

Bei Sturm fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem schweren, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem orkanartigen Sturm.

Orkane sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an.

Gefährlicher Spaziergang „Es ist dringend geboten, in den nächsten Tagen nicht in den Wald zu gehen“, sagt Hubert Droste von den Bayerischen Staatsforsten. Er leitet den Forstbetrieb Zusmarshausen, der sich im Landkreis um 14 000 Hektar Waldfläche und 600 Kilometer Forstwege kümmert. Orkan Sabine habe so weit bekannt nur einzelne Bäume oder kleine Baumgruppen umgeworfen. „Wir sind wohl glimpflich davongekommen“, sagt Droste. Er rechnet mit wenigen Tausend Festmetern Wurfholz nach dem Extremwetter.

Welche Schwierigkeiten es beim Weg zur Arbeit gab, hat unsere Kollegin Felicitas Lachmayr mit einem Augenzwinken kommentiert: Sabine beschert einen stürmischen Arbeitsweg

Themen folgen