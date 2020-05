09:02 Uhr

Sturzbetrunken am Steuer

Für eine betrunkene Frau war in Waldberg Ende der Fahrt.

Mit 3,4 Promille saß eine 44-jährige Frau am Steuer. Dann wurde ihr offenbar unwohl: Sie hielt ihren Fiat, den sie zuvor unfallfrei gesteuert hatte, in Waldberg an.

Zwei Passanten beobachteten sie und merkten, dass die Frau Hilfe benötigte. Sie reagierten richtig. Die beiden verständigten sofort den Sanka. Als der Rettungsdienst helfen wollte, verhielt sich die Frau unkooperativ. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Für die Bobinger Beamten war schnell klar, dass die 44-Jährige nicht nur gesundheitliches Problem hatte.

Frau musste in der Klinik ausnüchtern

Sie war erheblich betrunken – ein Test ergab einen Wert von über 3,4 Promille, weshalb sie zur Blutentnahme in die nach Wertachklinik Bobingen gebracht wurde. Das genaue Ergebnis steht noch aus. Die Frau blieb zur Ausnüchterung in der Klinik.

