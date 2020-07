10:21 Uhr

Suche nach Zeitzeugen: Wie haben Königsbrunner das Kriegsende erlebt?

In Königsbrunn soll eine Ausstellung im Herbst an das Kriegsende 1945 erinnern. Anhand von Sterbebildern und Briefen soll das Schicksal von Könisgbrunner Familien gezeigt werden. Dafür sucht die Leiterin des Stadtarchivs noch Zeitzeugen.

Plus Die Leiterin des Königsbrunner Stadtarchivs sammelt Erinnerungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs und sucht Zeitzeugen. Im Herbst ist im Rathaus eine Ausstellung geplant.

Von Hermann Schmid

Ab Ende Oktober erinnert die Stadt Königsbrunn an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren. Am Freitag, 30. Oktober, wird um 19 Uhr eine Gedenkausstellung im Rathaus eröffnet. Susanne Lorenz, die Leiterin des Stadtarchivs, bereitet dazu in Kooperation mit dem Kulturbüro eine Ausstellung vor.

Für ihren Einführungsvortrag will sie auch Erinnerungen von Königsbrunner Bürgern nutzen. Senioren der Jahrgänge 1925 bis 1940, die Ereignisse in Königsbrunn aus den Monaten vor und nach dem Kriegsende im Mai 1945 schildern können, sollen sich deshalb mit ihr in Verbindung setzen.

Die Ausstellung zeigt Schicksale von Familien aus Königsbrunn

Die Ausstellung im Rathaus steht unter dem Titel „Schicksale aus Königsbrunn“. In ihr werden die Sterbebilder gefallener Soldaten zusammen mit den Kondolenzbriefen gezeigt, die damals von Offizieren ihrer Einheiten für die Familien geschrieben wurden und die, so hat Susanne Lorenz festgestellt, meist persönlich gehalten sind.

Zur Eröffnung der Ausstellung wird Susanne Lorenz berichten, wie die Menschen in Königsbrunn die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs und der Nazidiktatur, das Kriegsende und die ersten Monate der Besatzung in ihrem Dorf erlebt haben. Hier hofft die Stadtarchivarin auf die Erinnerungen der älteren Königsbrunner, und dies nicht nur, weil Dokumente aus dieser Zeit im Stadtarchiv sehr rar sind, sondern weil sie auch den Alltag jener Zeitenwende schildern will.

Gespräche mit Zeitzeugen sollen einen Eindruck von der Zeit ermitteln

Sie plant deshalb, ab Dienstag, 21. Juli, Gespräche mit Zeitzeugen zu führen, diese aufzuzeichnen und für ihren Vortrag auszuwerten. Sie hofft auf Schilderungen des Alltags im Dorf, der Ernährungslage, der Situation an den Schulen und eventuell, wie die Königsbrunner die letzten Kriegstage und den Einmarsch der US-Armee sowie die ersten Wochen der Besetzung erlebt haben.

Selbstverständlich sind für dieses Projekt auch Fotos, Tagebücher und Briefe, die Informationen über jene Monate vor 75 Jahren enthalten, von Interesse. Wer darüber verfügt oder Hinweise geben kann, sollte sich ebenfalls bei Susanne Lorenz melden.

Susanne Lorenz ist im Stadtarchiv montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr unter der Telefonnummer 08231/606-221 sowie per E-Mail an susanne.lorenz@koenigsbrunn.de zu erreichen.

