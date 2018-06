27.06.2018

Südkoreaner erleben die WM im FCA-Quartier

Zum Spiel gegen Deutschland bekommen sie heute eine spezielle Cocktail-Kreation serviert

Von Elmar Knöchel

Bei der Cocktailstunde in Oskars Bar kommen heute etwa 20 Südkoreaner voll zum Zug. Aus dem Strohhalm dürfen sie passend zum WM-Spiel ein asiatisches Geschmackserlebnis genießen. Egal, wie das Spiel ausgeht. Denn die Gruppe auf Durchreise wird im Hotel Schempp erwartet. Und natürlich läuft dort auf dem TV-Schirm die Übertragung aus Russland. Barkeeper Turabi Aydogan hat den passenden Drink kreiert.

Obwohl er nach eigenen Angaben nichts von Fußball versteht, hofft er trotzdem auf einen deutschen Sieg. „So ein 2:0 wäre schon ganz gut. Denn bei einem deutschen Sieg ist die Stimmung einfach toller und der Umsatz besser“, schmunzelt er.

Da spricht er aus Erfahrung. Denn das Hotel Schempp ist ja Treffpunkt und Mannschaftshotel des FCA-Teams vor allen Heimspielen. Und natürlich werden die Spiele auch in der Bar übertragen. Da sei es schon vorgekommen, dass bei schlechten Spielen die Bar am Ende der ersten Halbzeit wie leer gefegt war.

Das will man weder Turabi Aydogan, noch der deutschen Mannschaft wünschen. Ein „Landes-Cocktail“ sei nicht die schlechteste Art, um Gäste aus verschiedenen Kulturen an der Theke zusammenzuhalten, meint Aydogan. „Unser erster Gedanke war ein Cocktail in den Landesfarben Südkoreas. Doch bei Blau-Rot-Schwarz in der Flagge wäre das schwierig. Also haben wir uns umentschieden, um keine undefinierbare Farbsoße zu produzieren“, scherzt er. So habe er den „Kojito“ kreiert. Wie es der Name vermuten lässt, ist das eine Variation des altbekannten Mojitos. Nur wird hier statt Rum der asiatische Reisschnaps Nep Moi verwendet.

Das Rezept ist denkbar einfach: sechs Zentiliter Reisschnaps, Limette, Rohrzucker und Minze leicht andrücken und mit dem Nep Moi mischen. Dazu Eiswürfel und das ganze mit Mineralwasser auffüllen. Zur Deko ein großes Minzblatt. Fertig.

Heraus kommt ein leichter Aperitif, der bestens geeignet ist, einen Asia-Fußball-Wok-Abend zu eröffnen. Im Geschmack ist der „Kojito“ leicht und wenig alkoholhaltig, daher sehr erfrischend. Das Aroma erinnert tatsächlich an Reis, mit leicht nussigen Noten. Alles in allem für europäische Zungen ein asiatisches Geschmackserlebnis.

Aydogan ist auch schon gespannt, was die zwanzig koreanischen Hotelgäste, die das Spiel bei ihm in der Bar verfolgen werden, sowie die übrigen Gäste zu seiner Neuschöpfung sagen werden. Er jedenfalls erwartet eine voll besetzte Bar bereits an diesem frühen Abend. Und da im Oskar alle wichtigen WM-Spiele übertragen werden, hoffen dort natürlich alle, dass die deutsche Mannschaft möglichst ins Finale kommt. In diesem Sinne: Geonbae Daehan Minguk! – Prost Südkorea!

