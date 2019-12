13.12.2019

Süßes und Skurriles in Text und Musik

Konstanze Kraus und Annette Weber (rechts) beim Bookshop-Konzert in Schwabmünchen.

Zwei Allgäuerinnen verzücken ihr Publikum mit einem Kontrastprogramm

„Sahnestücke“ heißt das Programm von Konstanze Kraus und Annette Weber. Und um Süßigkeiten ging es auch während des gesamten Programms der beiden Allgäuerinnen in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen. Und ein Novum gab es am Ende der Veranstaltung, die aus Liedern, Gedichten und netten Moderationen bestand, auch noch.

Akkordeon und Harfe sind eine recht ungewöhnliche Instrumentenkomposition, so ungewöhnlich, dass es dafür kaum Stücke gibt. Deshalb sind Konstanze Kraus und Annette Weber – einen Gruppennamen wollen sie nicht – ständig auf der Suche nach Stücken. Ihr Spektrum an Werken reicht von uralt bis ganz modern, von Musette über Tango und Walzer bis zu Klezmer.

Die beiden Musikpädagoginnen (Musikschule Memmingen) und studierten Musikerinnen spielen seit über drei Jahren zusammen, nachdem sie sich vorher schon lange kannten, damals sich aber nur zum Kuchenessen trafen. Jetzt, in der Abnehmphase, träumen die beiden nur noch von Sahnestücken und Desserts, stürzen sich deshalb umso mehr in die Musik, ihre große Liebe. Die sympathischen Frauen bezeichnen sich als Weltkammermusikerinnen, als Weltreisende in Sachen Musik. Doch sie begeistern ihr Publikum, das mit geschlossenen Augen andächtig den Klängen lauscht und sich leicht dazu wiegt, nicht nur durch ihre Musik, sondern auch mit netter, amüsanter und selbstironischer Moderation, zum Beispiel: Eine Frau ist wie ein Hefeteig, sensibel und geht bei guter Pflege irgendwann genauso auf.

Konstanze Kraus schreibt nicht nur die Moderationen, sondern auch die Stücke und die Gedichte selbst, Sie bezeichnet sich als Stimmungskanone, ist mit den „Mehlprimeln“ befreundet, tritt auch mit ihnen auf und liebt das Kabarett.

Irgendwie ging es aber immer um Süßigkeiten. Und alles, was sie vortrugen, ob virtuos auf Harfe, Akkordeon und Bandoneon oder textlich, alles war gehaltvoll. Nur die CDs, die sie verkauften, sie waren kalorienfrei.

Ach ja, das Novum: Die beiden Musikerinnen waren so begeistert, dass sie nach der traditionellen Geschenkeverteilung durch Buchhändler Hans Grünthaler sich nochmals an die Instrumente setzten und aufspielten – ganz zur Freude der Zuhörer. (rr-)

