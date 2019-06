vor 45 Min.

Symbolisch nach Afrika reisen

Besucher der Gautsch können sich gegen eine Spende mit einem roten Feuerwehrauto fotografieren lassen

Heute wird um 17 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Franz Feigl die Gautsch offiziell eröffnet. Die Karusselle werden ab 12 Uhr ihre Runden drehen. Zwischen den Fahrgeschäften und Fressbuden werden die Besucher auch das rote, bunt beklebte Feuerwehrfahrzeug des Vereins „Meilen für Kinder der Welt“ entdecken. Nachdem es viele Jahre im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Königsbrunn stand, wurde es im vergangenen Jahr von Stadt und freiwilliger Feuerwehr für den guten Zweck an den Verein gespendet.

Roland Krätschmer, Sachgebietsleiter des Ordnungsamtes, ist Vorsitzender des Vereins und wird das Fahrzeug zusammen mit seiner Frau Anita nach Afrika fahren, genauer gesagt nach Gambia. Die Fahrt geht in einem Konvoi.

Seit vielen Jahren nehmen, meist im Zweijahresrhythmus, engagierte Königsbrunner an der bundesweit stattfindenden Rallye Dresden-Dakar-Banjul teil. Auf eigene Kosten und mit Fahrzeugen, die ebenfalls selbst finanziert entsprechend für diese Reise umgerüstet werden, touren die Rallye-Fahrer rund drei Wochen lang durch die verschiedensten Länder und treffen sich spätestens in Marokko (Westsahara), um gemeinsam und mit Begleitschutz die Wüste zu durchqueren. Am Bestimmungsort Banjul in Gambia werden dann sämtliche Fahrzeuge für den guten Zweck versteigert. Der Erlös kommt Hilfsorganisationen, Schulen und Krankenhäusern in Gambia zugute.

Zahlreiche Aktionen haben die Rallye-Teilnehmer immer schon im Vorfeld durchgeführt, um möglichst viele Sach- und Geldspenden mit nach Afrika zu nehmen. Wohlgemerkt, alles was gespendet wird, kommt dort auch an, dafür verbürgt sich Roland Krätschmer: „Wir Teilnehmer der Rallye zahlen alle Kosten für die Reise selbst, auch den Rückflug. Wir zweigen nichts ab, um etwas zu reparieren oder Ähnliches“. Krätschmer ist immer selbst mit dabei und dieses Jahr möchte er möglichst vielen Königsbrunnern ermöglichen, ebenfalls diese Abenteuerreise anzutreten. Zumindest symbolisch. Ab einer Spende von zehn Euro pro Person, können sich Fans dieses Projektes fotografieren lassen. Der Rahmen für das Foto liegt im Feuerwehrauto, und das wird die kommenden zehn Tage auf der Gautsch stehen, in der Nähe der Stadtbühne. Gerne dürfen sich die abgelichteten Spender auch noch mit einem Spruch verewigen. Und dann werden alle, die bei der Aktion mitgemacht haben, zumindest als Fotomodell am Samstag, 9. November die Reise nach Banjul, Gambia, in Afrika antreten.

Wer mitmachen möchte, kann sich direkt beim Feuerwehrauto melden. Sollte dort kein Ansprechpartner sein, bittet Roland Krätschmer die Interessenten, beim Getränkeausschank der Stadtbühne nachzufragen. (deen)

Meilen für Kinder wurde von Königsbrunnern Bürgern gegründet. Mit ihrer Teilnahme an der „Diesel and Dust Challenge“, bringen sie Fahrzeuge und Spenden nach Gambia, Westafrika. Mehr Informationen im Internet unter www.meilen-fuer-kinder.de

