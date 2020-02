19:40 Uhr

TSV-Kinderfasching: Die Kostüme können sich sehen lassen

Mehr als 250 junge Besucher erobern den Bürgersaal in Graben. Mehr als eigentlich erlaubt sind.

Von Uwe Bolten

Vor der Eingangstür des Bürgerhauses bildete sich eine Schlange aus kostümierten Kindern und begleitenden Erwachsenen. Ein eindeutiges Indiz dafür, dass der Kinderfasching des TSV Graben zu den beliebtesten Faschingsveranstaltungen auf dem Lechfeld zählt.

Kinderfasching: Landratsamt hat mehr Besucher genehmigt

In diesem Jahr wurde noch größer gefeiert als zuvor. „Wir haben heuer vom Landratsamt die Genehmigung, mehr als die sonst zugelassenen 200 Besucher in den Bürgersaal zu lassen“, sagte Susanne Adler, Vorsitzende des TSV Graben. Wenig später donnerte aus rund 250 Kehlen im Bürgersaal der närrische Schlachtruf „TSV-Graben-Helau“. Damit eröffneten die Besucher das bunte Faschingstreiben aus Tanz, Spiel und Vorführungen. „Bei all dem Programm sind Pausen wichtig. Die Kinder müssen Zeit haben, etwas zu trinken“, sagte Viktoria Hadersdorfer, Leiterin des knapp zehnköpfigen Animationsteams. Die Mitglieder des Teams waren traditionell an ihren Bienenkostümen zu erkennen.

Schlag auf Schlag drangen Polonaise, „Das Küken piept“, Soco Baci“, „Fliegerlied“, „Ketchup Song“ oder „Despacito“ aus den Lautsprechern und animierten die Kinder auf der Tanzfläche zum Mitmachen. „Wir wählen Lieder aus, die bei den Jüngsten durch Kindergarten, Schule oder unseren Sportgruppen bekannt sind“, sagte Hadersdorfer. Für die Auswahl der Stücke war Marcel Schieren als DJ verantwortlich.

Viel Applaus beim Kinderfasching in Graben

Mit kräftigem Applaus dankten die Besucher den neun Tänzerinnen der Kindergarde der Imhofia aus dem benachbarten Untermeitingen für ihre gekonnte Darbietung. Die Tanzküken sowie die Tanzmäuse, Gruppen des TSV Graben, rundeten die Vorführungen ab. Heftiges Gedränge herrschte bei Spielen wie dem Brezen schnappen. „Damit jeder die Chance bekommt, eine der an Schnüren befestigen Brezen mit dem Mund zu fassen, bilden wir Altersgruppen“, sagte Hadersdorfer. „Chancengleichheit und Gerechtigkeit steht bei den Kids hoch im Kurs“, ergänzte Vorsitzende Susanne Adler ernst.

Bonbonprinzessin Alina verzauberte mit ihrem Lächeln und Süßigkeiten die als Engel, Ritter, Katzen oder Feuerwehrmänner verkleideten Kinder. Ein eindeutiger Trend bei den Kostümen – wie in den vergangenen Jahren mit Einhörnern – war nicht nicht zu erkennen. Als nach drei Stunden das Programm zu Ende ging, hatten sich die Animateurinnen in ihren Bienenkostümen eine Dusche verdient. „Dieses Kostüm ist eher etwas für den Winter. Aber es hat riesig Spaß gemacht“, sagte eine der Aktiven vom TSV.

