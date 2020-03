25.03.2020

TSV Klosterlechfeld setzt auf Zusammenhalt

Zwei Spieler erhalten auf der Jahreshauptversammlung eine besondere Ehrung. Mitgliederzahlen steigen

Die Jahreshauptversammlung der Abteilung Fußball des TSV Klosterlechfeld bildete vorerst die letzte Zusammenkunft der Klosterlechfelder Fußballer, denn bekanntlich muss der Trainings- und Spielbetrieb aufgrund des Coronavirus auf unbestimmte Zeit ruhen. Abteilungsleiter Matthias Ballatz blickte in der Versammlung, auf sein erstes Jahr als Fußball-Chef zurück.

„Sportlich könnten wir natürlich besser dastehen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, aber dennoch geht etwas voran bei uns“, so der 33-Jährige. Nicht zuletzt machte er das an der Zahl der Neuzugänge in der Winterpause fest. Acht neue Spieler haben sich dem TSV Klosterlechfeld angeschlossen. Die Mitgliederzahl ist seit Anfang 2019 von 194 auf aktuell 214 gestiegen und auch für die neue Spielzeit stehen bereits die ersten Neuzugänge fest. Im Schnitt seien rund 30 Spieler im Training. Ebenfalls positiv wurde angemerkt, dass auch die AH-Mannschaft wieder einen geregelten Trainingsbetrieb hat und seit Langem auch wieder ein Freundschaftsspiel absolvierte. „Das zeigt, dass es Spaß macht bei uns. Wir versuchen für die Spieler, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Mannschaften sind intakt, obwohl es sportlich noch nicht so gut läuft, wie wir uns alle das erhoffen.“

Besonders betonte Ballatz den Zusammenhalt im Verein und das Engagement außerhalb des Platzes. Neben den erfolgreichen Pfingst- und Adventsmarktständen haben Vorstand, Spieler und Unterstützer in mehreren gemeinsamen Arbeitsdiensten dem Vereinsheim einen neuen Anstrich verpasst, im Zuge des Ferienprogramms wurde unter anderen ein Graffiti-Workshop zur Verschönerung des Sportplatzes durchgeführt und auch die Dorfmeisterschaft war ein Erfolg. Erstmals als Elfmeterturnier ausgetragen, lockte das Turnier viele Menschen aus Klosterlechfeld an den Sportplatz. Bei der Weihnachtsfeier stieß das Sportheim mit rund 100 Gästen fast an seine Kapazitätsgrenzen. „Die positiven Rückmeldungen machen uns stolz, aber wir müssen am Ball bleiben! Wir haben jetzt noch weitere Projekte in Planung, um die Basis für eine erfolgreiche Zukunft zu legen.“

Matthias Ballatz bekam nicht nur viel Applaus für seine Arbeit, sondern er erhielt – ebenso wie Sebastian Richly - die goldene Ehrennadel des TSV für 400 Spiele. (sry)

