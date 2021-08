TSV Schwabmünchen

vor 51 Min.

Trainer und Spieler freuen sich: Endlich keine englische Woche

Plus Die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen freuen sich mit ihrem Trainer, dass sie diesmal nicht unter der Woche ranmüssen.

Von Christian Kruppe

"Ich bin froh, wenn endlich September ist." Diese im Vorfeld der Partie gegen Kirchanschöring getätigte Aussage von Schwabmünchens Trainer Paolo Maiolo spricht Bände. Vier englische Wochen am Stück hatten die Schwabmünchner gleich zu Saisonbeginn. Ein Umstand, den einige Trainer, wie auch Maiolo, kritisch sehen. "Hier wird wenig Rücksicht auf die Vereine und noch weniger Rücksicht auf die Spieler genommen", bringt er seine Sichtweise vor. Den Amateuren wurde eine Schlagzahl vorgegeben, die selbst manchen Profi an den Rand des Möglichen gebracht hätte. Allein gut 1100 Kilometer an Fahrstrecke hieß es in dieser Zeit abzuleisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

