TSV Schwabmünchen verlängert Vertrag mit Trainer Paolo Maiolo

Plus Die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen haben trotz der jüngsten Niederlagenserie den Vertrag mit Trainer Paolo Maiolo verlängert. Das sind die Gründe.

Von Norbert Staub

Die Meldung kam zum jetzigen Zeitpunkt etwas überraschend: Die Schwabmünchner Bayernliga-Fußballer haben den Vertrag mit Trainer Paolo Maiolo um eine weitere Saison verlängert. Der neue Kontrakt läuft bis Sommer 2022. Dies teilte Abteilungsleiter Germar Thiele mit: "Wir schließen unsere Verträge immer nur für eine weitere Saison ab und sind bisher damit gut gefahren", sagte Thiele zur Laufzeit.

Die Schwabmünchner haben trotz einer Serie von sieben Liga-Niederlagen in Folge den Vertrag mit dem 50-jährigen Coach verlängert, der im Oktober 2017 als Nachfolger von Stefan Tutschka zum TSV Schwabmünchen kam. 2020 gab es keinen einzigen Sieg in der Bayernliga für Maiolo und sein Team - wobei aber auch nur fünf Partien stattfinden konnten. Trotzdem steht der TSV Schwabmünchen in der Tabelle bei noch sieben ausstehenden Spielen mit 40 Zählern auf Rang sieben. Der Klassenerhalt, den man vor der Saison als Ziel ausgegeben hatte, ist also dank des furiosen Saisonstarts nicht gefährdet. "Wir hatten halt in den letzten Begegnungen viele Verletzte und ein paarmal auch Pech gehabt. Am Trainer lag es sicherlich nicht, dass wir zuletzt nichts holen konnten. Wir stehen immer noch in der Tabelle bestens da, und deshalb ist alles im grünen Bereich", sagt Thiele.

TSV Schwabmünchen: Freude über Verbleib von Trainer Paolo Maiolo

Man habe Paolo Maiolo frühzeitig signalisieren wollen, dass der Verein mit seiner Arbeit sehr zufrieden ist: "Ich freue mich sehr, dass er weitermacht. Er hat die Mannschaft gut im Griff und in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, wie gut er junge und talentierte Spieler weiterentwickeln kann. Deshalb hat er weiter unser vollstes Vertrauen", so Germar Thiele.

Auch Maiolo betont die gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in Schwabmünchen und freut sich über die Vertragsverlängerung: "Wir haben ein freundschaftliches, offenes und respektvolles Verhältnis. Außerdem habe ich eine fußballerisch und charakterlich richtig gute Mannschaft in Schwabmünchen, mit Thomas Rudolf einen klasse Spieler und Co-Trainer und mit Werner Muth einen sportlichen Leiter, mit dem ich mich blind verstehe", so Maiolo zu den Gründen, warum er in Schwabmünchen verlängert hat.

Corona: TSV Schwabmünchen hofft auf Spiele nach Ostern

Im Moment sind ihm durch den Lockdown aber etwas die Hände gebunden: "Trainingspläne für meine Spieler gibt es erst mal keine mehr, da hält sich schon jeder selber fit. Wenn klar ist, wann wir wieder loslegen können, kriegen die Jungs rechtzeitig ihre Laufpläne."

Schwabmünchens Abteilungsleiter Thiele hofft, dass nach Ostern wieder Fußball gespielt werden kann: "Es wäre super, wenn wir im März wieder ins Training einsteigen und im April wieder spielen könnten. Derzeit scheinen die Infektionszahlen ja etwas nach unten zu gehen. Aber natürlich ist eine Prognose sehr schwierig, aber irgendwann muss es ja wieder losgehen."

