vor 58 Min.

Täglich Mittagstisch für 225 Kinder

Mensa für drei Schulen in Bobingen

Die Ganztagesbetreuung an Schulen weitet sich aus. Dazu gehört auch ein Mittagstisch. Für die Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagesangebote betreibt die Stadt Bobingen zwei Mensen. An der Mittelschule werden derzeit täglich hundert Kinder verpflegt. Die Mensa bei der Sporthalle besuchen zwei Klassen der Realschule und vierte Klassen der Grundschule an der Singold, insgesamt 125 Kinder.

Das Essen wird von eigenem Personal zubereitet. Für den Betrieb beider Einrichtungen entstanden im Kalenderjahr 2018 Kosten in Höhe von 128000 Euro. Den Kosten standen Einnahmen aus Entgelten in Höhe von 118000 Euro gegenüber.

Die Unterdeckung ist auf gestiegene Kosten für den Lebensmitteleinkauf und die Personalkosten zurückzuführen. Letztere haben einen Anteil von 67 Prozent an den Gesamtkosten. Einsparpotenzial ist nach Ansicht der Stadtverwaltung nicht vorhanden.

Daher hat der Hauptausschuss der Stadt eine leichte Anhebung der Essenspreise einstimmig beschlossen. Das Entgelt pro Essen beträgt seit 2017 3,70 Euro für Abonnenten und 4,20 Euro für Einzelzahler.

Um die Deckung der laufenden Kosten wieder zu erreichen, wird der Abopreis auf vier Euro pro Essen erhöht. Auf Anregung von Stadtrat Di Santo will die Stadt beim Großhändler darauf drängen, regionale Lebensmittel zum selben Preis zu liefern. (SZ)

