vor 41 Min.

Taekwondo an der Schule

Thomas Heiß darf den Kampfsport unterrichten

Jüngst absolvierte Thomas Heiß (6. Dan Taekwondo und Allkampf-Jitsu) die Ausbildung zum Schulsportlehrer Taekwondo der DTU im Bundesleistungszentrum Taekwondo in Nürnberg.

Um die Ausbildung antreten zu können, muss der Teilnehmer mindestens die Übungsleiter-Lizenz „A“ für Allgemein oder „J“ für Jugend des BLSV erfüllen.

Heiß besitzt seit Anfang der 90er-Jahre sowohl die Lizenz des BLSV als auch die der BTU/DTU, welche er regelmäßig durch Lehrgänge und Schulungen auf dem neuesten Stand hält. Die Ausbildung zum Schulsportlehrer der DTU beinhaltet neben dem theoretischen Unterricht auch praktische und pädagogische Aspekte. Die Inhalte sind kind- und jugendgerecht gestaltet und mit den jeweiligen Schulbehörden beziehungsweise dem Kultusministerium abgestimmt und festgeschrieben. Neben der sportlichen Eignung ist auch ein hohes Maß an Sozialkompetenz ein wesentlicher Faktor. Mit dieser Lizenz, von denen es derzeit bundesweit nur knapp 500 gibt, ist Thomas Heiß ermächtigt und in der Lage, an Schulen aller Art Taekwondo als Schulsport im differenzierten Sportunterricht oder als Arbeitsgemeinschaft anzubieten. Mit dieser Weiterqualifizierung erhöht Heiß gleichzeitig die Qualitäten, Fachkunde und Effizienz in Sachen Taekwondo-Training im TSV Schwabmünchen.

