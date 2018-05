vor 53 Min.

Tänze, Gewürze und geschickte Hände

Beim Internationalen Museumstag zeigen die Königsbrunner Museen, was in ihnen steckt, und bieten auch ein breites Programm.

Von Andrea Collisi

Zur Feier des Internationalen Museumstags gab es auch in den Königsbrunner Museen allerhand zu schauen, zu sehen, zu hören und sogar zu riechen und schmecken. Das ganze Spektrum aller Sinne wurde neben der Vielfalt, die die einzelnen Sammlungen der verschiedenen Museen ohnehin bieten, aufgebracht. Jung und Alt und überall auch Ursula Off-Melcher, die Leiterin des Kulturbüros waren kräftig unterwegs.

Besonders am Nachmittag bedurfte es einer guten Kondition, um die einzelnen Attraktionen mitzuerleben. Bereits am Vormittag hatten das Archäologische Museum und das Naturmuseum geöffnet. Rainer Linke vom archäologischen Museum freute sich darüber, dass mancher Besucher zu dieser Zeit bis zu zwei Stunden blieb: „Allerdings haben wir ja auch wirklich sehr reiche Schätze anzuschauen, wie uns immer wieder auch von Experten bestätigt wird“, erklärte er stolz.

Wie aus dem Scherbenhaufen wieder eine Vase wird

Linke und sein Team demonstrierten als Besonderheit für die Besucher, wie aus einem großen Scherbenhaufen wieder eine alte Vase aus der Eisenzeit (12. Jahrhundert vor Christus) entstand. Gefunden wurde diese in der Kiesgrube von Lauter Beton. Experten dafür sind Siglinde Matysik und Maria Schmidt. Beide Damen haben das geschickte Händchen und die Geduld um die Scherben fast unsichtbar wieder zusammenzukleben. Linke ist dann derjenige, der die vorhandenen Lücken mit Gips ausfüllt und einfärbt. „Selbstverständlich werden diese Stellen markiert, ganz wie es die ärchäologische Methode vorschreibt“, sagt er.

Vor dem Mercateum ist am Nachmittag ein ganz besonderer Höhepunkt zu genießen. Die Mitglieder des Vereins Augsburger Geschlechtertanz führten sechs Tänze aus dem 15.und 16. Jahrhundert vor. Neben den edlen und bunten Gewändern, wie sie die Patrizier damals trugen, konnten Besucher auch die ganz unterschiedlichen Choreographien englischer, französischer oder italienischer Tanzmeister der Renaissance kennenlernen. Die Truppe selbst wird von Tanzmeisterin Sophia Marklowski angeleitet.

Töchter verstanden die Sammelleidenschaft der Mutter nicht immer

Im Lechfeldmuseum konnte man in der alten Schulstube an zwei besonderen Lesungen teilnehmen. Heidi Kunzi, die Tochter von Margot Kunzi, einer der Gründerinnen und vor allem tatkräftige Sammlerin der Kostbarkeiten des Lechfeldmuseums las aus dem Buch ihrer Mutter „Bachwies“, in dem die Austragsbäuerin vom Königsbrunner Zipfel besinnliche und heitere Geschichten aus der Zeitdamals zusammengetragen hatte.

Anwesend waren auch ihre beiden anderen Töchter. Alle drei schilderten wie sie in ihrer Kindheit das Sammlen des „alten Glump“ erlebt und nicht immer verstanden hatten, wohl aber mithelfen mussten es herzurichten, auch wenn man sich vor den Spinnweben und dem „Haberbock“ ekelte oder Angst hatte. „Heute freilich bin ich schon stolz und froh für die Menschen, dass man die Zeit von damals festgehalten“, unterstrich auch Karin Kunzi.

Pfeffer, Muskat und Safran als Handelswaren

Der Abend brachte noch einen sehr interessanten und lebendigen Vortrag im Mercateum über den mittelalterlichen Gewürzhandel. Die Besucher konnten dem Gärtnermeister Stefan Buß nicht nur zuhören über die Entwicklung und Bedeutung von Pfeffer, Muskat und Safran. Er hatte zu allem Beispiele dabei und am Ende durfte jeder noch eine kleine Gewürzprobe mitnehmen.

Das Ehepaar Dietlinde und Ludwig Göttle nutze den Tag mit ihren Enkelkindern Scarlett und Romeo „So hatten wir einen schönen Nachmittag und die Mutter am Muttertag auch ihre Freizeit“, sagte Dietlinde Göttle und verriet, dass natürlich auch noch ein Eis spendiert wurde. Für das Museum im Pavillon 955 mit den Dioramen „Schlacht auf dem Lechfeld“ stand der Historiker Manfred Kosch wie jeden Sonntag auch für eine persönliche Führung zur Verfügung. Allein schlenderte jedoch das junge Paar Andreas Mars und Natasha Ilievska in den Räumen, um sich in den Vitrinen mittels der Knöpfe und Schautafel die Historie zu betrachten. Sie waren dafür extra aus Augsburg mit dem Rad gekommen und sehr angetan.