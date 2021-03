vor 1 Min.

Tafeln in der Kirche erzählen aus 300 Jahren Bobinger Geschichte

Plus In der Bobinger Liebfrauenkirche gibt es viele Votivtafeln. Wer sie anschaut, entdeckt auf ihnen spannende Geschichten.

Von Elmar Knöchel

Die Liebfrauenkirche hat einen Schatz, der in Schwaben seinesgleichen sucht. Gemeint sind die Votivtafeln. Manche stammen aus der Zeit um 1700. Weitaus interessanter als ihr Alter sind die Geschichten, die sie erzählen.

Es sind Episoden aus dem Leben der Bobinger in vergangenen Zeiten. Für geschichtlich Interessierte sind die Tafeln ein Glücksfall. Denn sie gewähren Einblick in die damaligen Lebensumstände. Dargestellt werden die früher getragene Kleidung und die benutzten Handwerkzeuge. Und wäre auf den alten Tafeln nicht die alte Kapelle am Venusberg abgebildet, hätte wohl niemand mehr eine Ahnung, wie diese einmal ausgesehen haben mag.

Mehrere Theorien für die Votivtafeln in der Liebfrauenkirche Bobingen

Die Votivtafeln wurden von Bobingern aus Dankbarkeit gespendet, wenn ihre Gebete erhört worden sind und ein Unglücksfall oder eine Krankheit letztlich gut überwunden werden konnte. Zum Beispiel im Jahr 1701, als Ulrich Zech, ein Gastwirt aus Bobingen, bei der Waldarbeit von einem großen Ast beinahe erschlagen worden wäre.

Der ehemalige Kapellenwirt Ulrich Zech wurde bei der Waldarbeit beinahe von einem Ast erschlagen. Aus Dankbarkeit überlebt zu haben, spendete er eine Tafel. Bild: Elmar Knöchel

Nachforschungen haben ergeben, dass Ulrich Zech der Kapellenwirt war. Er hatte im Jahr 1700 die Witwe Anna Fischer, die Frau des vorherigen Wirtes, geheiratet. Aus dem Kapellenwirt ist in heutiger Zeit das Hotel Schempp geworden.

Interessant ist, dass die meisten Tafeln aus dem eher kurzen Zeitraum zwischen 1691 und 1711 stammen. Warum das so ist? Dazu gibt es verschiedene Theorien. Eine davon nimmt als Grund die Gegenreformation nach dem Dreißigjährigen Krieg an.

Als Reaktion auf die Lehre Luthers gab es eine stärkere Hinwendung zur Katholischen Kirche. Einer anderen Theorie zufolge fällt diese Periode zusammen mit einem Höhepunkt der "kleinen Eiszeit" im späten Mittelalter. Damals gab es lange Schlechtwetterperioden, Missernten und Hungersnöte. Auch das könnte eine verstärkte Hinwendung zum Glauben bewirkt haben.

Eine Tafel zeigt das Beinahe-Unglück im Jahr 2004 an der Kapelle der Kolpingfamilie

Eine weitere Häufung von Tafeln zeigt sich in den Jahren von 1935 bis 1960. Hier dürften die Kriegs- und Nachkriegsjahre den Ausschlag gegeben haben. Ab den 1960er-Jahren wurden keine neuen Tafeln mehr gespendet. Mit einer Ausnahme: die Kolping-Tafel aus dem Jahr 2004.

Die jüngste Votivtafel erzählt davon, wie die Kolpingkapelle beim Aufstellen einen Riss bekam. Wie durch ein Wunder wurde damals niemand verletzt. Bild: Elmar Knöchel

In diesem Jahr wurde auf dem Bobinger Handwerkermarkt von der Kolpingfamilie eine kleine Kapelle gefertigt. Nach dem Ende des Marktes wurde sie an ihren vorgesehenen Standort an der Verbindungsstraße nach Oberottmarshausen transportiert. Doch beim neuerlichen Aufstellen des Bauwerkes entstand ein Riss quer durch das Bauwerk, das abzustürzen drohte. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Die Kapelle konnte repariert und letztlich aufgestellt werden. Zum Dank stifteten die Erbauer die bisher jüngste Bobinger Votivtafel.

Das älteste Stück in Bobingen aus dem Jahr 1665 hängt in der Wendelinskapelle im Norden Bobingens. Darauf ist der "Klockerbauer" zu sehen, mitsamt seinen drei Ehefrauen und den daraus resultierenden 30 Kindern. Gestiftet wurde die Tafel wohl zum Dank dafür, dass der Bauer immer wieder eine neue Frau gefunden hat, die sich um die Kinderschar kümmern konnte.

Die älteste Bobinger Votivtafel in der Wendelinskapelle zeigt den Klockerbauer mit seinen drei Ehefrauen und seinen 30 Kindern. Bild: Elmar Knöchel

Der Bobinger Stadtpfarrer Thomas Rauch sagt, dass neue Votivtafeln durchaus willkommen wären. "Kirchen sind keine Museen", sagt der Geistliche. Sie sollen in das tägliche Leben der Menschen eingebunden werden. Die Tafeln wären ein Zeichen des starken Glaubens der Menschen und gleichzeitig dafür, dass Glaube und Leben stark miteinander verbunden seien. Gerne würde Thomas Rauch neue Votivtafeln in seiner Kirche aufhängen, die die Dankbarkeit von Gemeindemitgliedern bezeugen sollen. Auflagen würde es keine geben, betont der Stadtpfarrer. Man solle nur, bevor man eine Tafel in Auftrag gibt, mit ihm sprechen. Denn sie sollte schon so gestaltet sein, dass sie zu den anderen Tafeln und dem Charakter der Kirche passe.

Die Geschichte der Liebfrauenkirche Bobingen geht zurück bis ins 15. Jahrhundert

Die Geschichte der Liebfrauenkirche reicht übrigens zurück bis ins 15. Jahrhundert. In ihrer heutigen Form wurde sie im 18. Jahrhundert an Stelle der Vorläuferkapelle neu gebaut. In Zahlen hört sich das gar nicht so dramatisch an. Doch, wenn man die Jahreszahlen in Relation zu den Ereignissen der Geschichte setzt, sieht es schon anders aus. Die Kapelle, später die Kirche, hat die Reformationsbewegung Martin Luthers gesehen. Den darauf folgenden Dreißigjährigen Krieg, die kleine Eiszeit im 17. Jahrhundert, die Feldzüge Napoleons, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg.

