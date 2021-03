vor 39 Min.

Tag 1 nach dem Lockdown im Friseur-Salon: Schneiden im Schichtbetrieb

Endlich kommen die Haare wieder in Form: Rudolf Uhlemair aus Königsbrunn ergatterte am Montag schon einen Friseurtermin.

Plus Zweieinhalb Monate Corona-Pause sind vorbei: Die Friseure haben wieder aufgemacht. So lief der erste Tag - für die Friseure, die Kunden und deren Mähnen.

Von Victoria Schmitz

Manchmal merkt man erst, wie bedeutsam etwas ist, wenn es nicht mehr da ist: So ging es wohl den meisten Deutschen und deren Haarschnitten. Rund zweieinhalb Monate hatten Friseure geschlossen. Zum 1. März durften sie wieder öffnen. Weil die Nachfrage, der Drang aus der Branche und auch die Wolle auf den Köpfen der meisten so groß war, durften Friseurbetriebe sogar noch während des Lockdowns aufmachen, der offiziell bis zum 7. März geht.



Wie sehr die Menschen sich nach Schnitt, Farbe und Co. sehnten, merkte Friseurmeister Karl Zeininger in seinem Salon in Königsbrunn. Am Montag erwartete er mit seinem fünfköpfigen Team mit entsprechenden Hygienevorkehrungen etwa 80 Kunden. Zeininger verlängerte die Öffnungszeiten, um dem Andrang gerecht zu werden: Von 8 bis 20 Uhr wird jetzt im Schichtbetrieb geschnitten und frisiert. In den nächsten vier bis fünf Wochen gibt es nur noch ganz vereinzelt Termine.

Vorher-Nachher: So war der erste Friseurbesuch nach Monaten

Schnell sein lautete also die Devise, um an einen Termin zu kommen. Oder: Stammkunde sein. So wie der Königsbrunner Rudolf Uhlemair, der vom Friseursalon persönlich einen Anruf erhielt und direkt zuschlug. "An meine Haare kommen nur Reinwasser und Nuray", sagt der Rentner und blickt grinsend durch den Spiegel zu seiner Friseurin Kilman-Güvenc.

Für Uhlemair ist der Besuch "Vertrauenssache": Seit über zwanzig Jahren lässt er nur Kilman-Güvenc an seine Tolle. Der Schnitt am Montagmorgen war drei Monate überfällig, drei bis vier Zentimeter gingen runter. Nach einer halben Stunde strahlt Uhlemair wieder über beide Ohren - die nun auch wieder Tageslicht sehen.

Gerda Höß aus Langenneufnach gehört ebenfalls zu jenen glücklichen Stammkunden, die direkt am Montag einen Termin erhielten. Die Altenpflegerin war das letzte Mal im November beim Friseur. Zuerst gab es Corona-Fälle in ihrem Altenheim und Quarantäne, dann kam der Lockdown. Die Mähne wuchs. Endlich heißt es wieder Waschen, Schneiden, Föhnen. Höß freut sich, diese Woche gleich einen besonderen Anlass zum Schönsein zu haben: Am 4. März wird sie 60, frisch frisiert und in Farbe.

Das ist jetzt im Friseursalon zu beachten

Damit der Friseurbesuch auch sicher ist und es kein Infektionsrisiko gibt, müssen Salon und Kunden Hygienevorkehrungen einhalten. Im Salon von Karl Zeininger weisen Aushänge darauf hin. Zur Zeit gibt es keine Trockenhaarschnitte, die Haare müssen in jedem Fall vor Ort gewaschen werden. Für Kunden gilt außerdem eine FFP2-Masken-Pflicht. Friseure müssen OP-Masken tragen. Auch der Mindestabstand von 1,5 Meter muss eingehalten und Hände beim Betreten des Salons desinfiziert werden. Terminabsprachen sind nur telefonisch möglich. Durch die Vorkehrungen kann es deshalb zu Wartezeiten kommen - aber was bedeutet schon eine Viertelstunde im Gegensatz zu zweieinhalb Monaten?

