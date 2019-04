vor 57 Min.

Talentschmiede startet in die Blasmusiksaison

Das Frühjahrskonzert der Jugendkapelle Stauden findet am Sonntag in Hiltenfingen statt

Von Walter Kleber

Mit ihrem Frühjahrskonzert startet die Jugendkapelle Stauden am Sonntag, 28. April, ab 14 Uhr in der Schulturnhalle in Hiltenfingen in die neue Blasmusiksaison. In den kommenden Sommermonaten sind die Buben und Mädchen wieder bei zahlreichen (Freiluft-)Festen und Veranstaltungen bei ihren Heimatvereinen im ganzen Staudengebiet zu hören. In den Osterferien bereiten sich die jungen Musikanten in einem viertägigen „Trainingslager“ im Kreisjugendheim in Dinkelscherben auf das Frühjahrskonzert und auf die neue Saison vor.

Zahlreiche talentierte Kinder und Jugendliche erhielten seit der Gründung der „Stauden-Juka“ im Jahr 1988 in der Talentschmiede das musikalische Rüstzeug für ihren Weg zur Blasmusik und in ihre Stammkapellen. Derzeit musizieren knapp 60 Buben und Mädchen aus den Musikvereinen Immelstetten-Mittelneufnach, Mickhausen, Scherstetten und Hiltenfingen unter dem Dach der Jugendkapelle Stauden. Angeboten werden die Sparten musikalische Früherziehung, Blockflötenspiel, Instrumentalunterricht und Orchesterspiel in der Jugendkapelle.

Beim Frühjahrskonzert haben die jungen Musiker Gelegenheit, vor großem Publikum die Früchte ihrer Arbeit zu präsentieren. Doch auch bei Vereins-, Sommer- und Dorffesten im ganzen Staudengebiet sind die jungen Musikanten gern gesehene Gäste. Ausflüge, gemeinsame Ferien-Freizeiten und andere kurzweilige Unternehmungen runden das Angebot in den Reihen der Juka ab. Die Gesamtleitung des Konzertnachmittags liegt in den Händen von Harry Schuster (Mindelheim), der seit 2013 der musikalische Leiter der Stauden-Juka ist.

Die Auftritte der Juka Stauden 2019: 30. Mai (Christi Himmelfahrt) Waldmesse der Pfarreiengemeinschaft Stauden, 23. Juni Gartenfest in Immelstetten, 30. Juni Münsterer Markt, 14. Juli Blasmusikfest Scherstetten, 4. August Schlosshoffest Mickhausen.

