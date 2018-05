vor 50 Min.

Tanz in den Mai mit Sound Train

Beste Stimmung und volle Tanzflächen gab es bei der Party mit der Band Sound Train beim Tanz in den Mai in der Bobinger Singoldhalle.

Die heimische Band lässt ihr Publikum in der Singoldhalle in Bobingen rocken und schwofen.

Zahlreiche Gäste strömten zur achten Tanznacht der Party Band, Sound Train, in die Bobinger Singoldhalle. „Mittlerweile sind wir bereits im Vorfeld restlos ausverkauft“, so Bandleader Uwe Göbel. Für all diejenigen, die keine Karten mehr ergattern konnten, gibt es jedoch einen kleinen Trost. Am Samstag, 30. Juni, spielt Sound Train wieder, diesmal auf der großen Singoldhallen-Geburtstagsparty. Die beliebte Veranstaltungshalle feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit buntem Rahmenprogramm. Karten hierfür sind zum Preis von 12 Euro über das Bobinger Kulturamt und bei den bekannten Vorverkaufsstellen zu erhalten.

Vom prickelnden Mai Cocktail, gemixt aus zeitloser Tanzmusik, Oldies, kombiniert mit aktuellen Party Hits, ließen sich beim jüngsten Tanz in den Mai sowohl jugendliche Paare, als auch die etwas reifere Jugend, nicht nur verzaubern, sondern immer wieder auf die beiden Tanzflächen in der Halle und im Foyer locken.

Eine lebendige, unterhaltsam moderierte Bühnenshow der fünf flotten Jungs mit Sängerin und Saxofonistin Sabina, sorgte für perfekte Unterhaltung beim Tanz in den Mai. Italienischen Hits, die das Gefühl von „dolce vita“, blauem Himmel und Meeresrauschen herbeizauberten, sang Sabrina, deren Vater aus Italien stammt, in dessen Muttersprache. Dazu drehten die Tanzpaare, elegant oder auch in Tracht, ihre Runden. Unter ihnen auch Jörg Hesse und seine Partnerin Helga Heck: „So eine geräumige Halle hätten wir gerne auch bei uns in Königsbrunn“, sind sich die begeisterten Tänzer einig. Neben vielen altbekannten, nostalgischen Ohrwürmern, auf die diverse Standardtänze gut möglich waren, lieferte die Band auch richtig heißen Sound von ACDC und anderen Rockgrößen. „Abtanzen, bis der Schweiß rinnt“, lautete hierbei die Devise. Da wurde gehüpft, geklatscht und lautstark mitgesungen, mitunter sogar barfuß. „Es ist einfach super, wenn man von der Bühne herunter sieht, wie die Gäste in Fahrt kommen“, freute sich Bandmitglied Uwe Göbel. Kostproben ihres kraftvollen Stimmvolumens gab an diesem Abend auch die erst 16-jährige Nachwuchssängerin Yvonne aus Konradshofen. Hierfür bekam sie großen Szenenapplaus. (hämm)

