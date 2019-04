Tanzverbot: Dieses Relikt muss weg

Die Christen brauchen kein Tanzverbot für Besinnung am Karfreitag. Und Andersgläubige erst recht nicht. Jeder soll den Feiertag so verbringen, wie er will.

Am Thema Tanzverbot scheiden sich die Geister: Während die christliche Fraktion um das ungestörte Begehen eines ihrer wichtigsten Feiertage bangt, ärgern sich alle anderen über die unfaire Bevormundung durch den Freistaat. Und das völlig zu Recht.

Nun könnte man zur Verteidigung des Tanzverbots vorbringen, dass es nur wenige Tage im Jahr gilt und man nicht ausgerechnet am Karfreitag feiern muss. Aber PM-Chef Egger sagt ganz richtig, dass ein Tanzverbot schlicht nicht mehr zeitgemäß ist. Dessen Wurzeln liegen nämlich in den sittlichen Bedenken längst verstorbener Generationen gegen Freude und ausgelassene Bewegung.

Hand auf’s Herz: Welcher Untermeitinger wird in seiner Andacht an den Tod seines Heilands gestört, wenn im Gewerbegebiet eine Disco geöffnet hat? Es ist ja nicht so, dass ohne Tanzverbot eine hüpfende, johlende Menschenmenge durch die Straßen Untermeitingens ziehen würde. Sicher kann man auch den bayerischen Christen zumuten, zu trauern in dem Wissen, dass anderswo Menschen fröhlich sind – alle anderen Konfessionen und Konfessionsfreien müssen das schließlich auch schaffen. Allein aus Gleichberechtigungsgründen muss das Tanzverbot abgeschafft werden.

